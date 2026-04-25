ایران آینده بهتر از ایران فعلی خواهد بود

سخنگوی دولت با اشاره به جنگ سوم تحمیلی گفت: با جنگ عرق ملی افزایش یافته و قطعا ایران آینده از ایران حال بهتر خواهد بود.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ مراسم تجلیل از زنان کارگر تولید و کار در جنگ رمضان با حضور زهرا بهروز آذر معاون امور زنان رئیس جمهور، فاطمه مهاجرانی سخنگو دولت و مالک حسینی معاونت امور اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگو دولت چهاردهم در این مراسم، گفت: جنگ با تمام مصائب و خشونت در دل خود قدرتی به انسان می‌دهد که توان ایثار کردن را به او می‌آموزد.

وی افزود: پس از فاجعه میناب که کربلای ایران بود، شکوه وطن دوستی را خلق کرد و والدینی که داغ دیده بودند با پیکر‌های فرزندانی که قابل شناسایی نبود، پای کشور محکم ایستادند.

وی ادامه داد: عرق ملی در کشور افزایش یافت، چون این بلوغ وجود داشت که هیچ بیگانه‌ای نمی‌تواند امید را به ارمغان آورد؛ بلکه امید را باید از درون خود انتظار داشت.

مهاجرانی گفت: ایران حمله بیگانگان زیادی را تجربه کرده و قطعا ایران آینده از ایران حال، بهتر خواهد بود، زیرا ایران پس از حمله مغول، ایران علمی بود.

سخنگوی دولت در پایان گفت: امروز نباید مشکلات را پنهان کرد و باید روی میز قرار گیرد تا بتوانیم برای آنها راهکار پیدا کنیم.

