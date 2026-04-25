شهباز شریف با اشاره به دیدارش با وزیر خارجه ایران،
تبادل نظر بسیار گرم و صمیمانهای در مورد اوضاع فعلی منطقه داشتیم
نخستوزیر پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس از دیدارش با وزیر امور خارجه ایران و هیات همراه ایشان ابراز خرسندی کرد.
به گزارش ایلنا، «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان عصر شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز، از ملاقات با جناب آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و هیات همراه ایشان در اسلامآباد بسیار خرسندم.»
شهباز شریف با بیان اینکه آنها درباره اوضاع فعلی منطقه گفتوگو و رایزنی کردند، گفت: «تبادل نظر بسیار گرم و صمیمانهای در مورد اوضاع فعلی منطقه داشتیم. ما همچنین در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک از جمله تقویت بیشتر روابط دوجانبه پاکستان و ایران گفتوگو کردیم.»