مومنی:
بزرگترین مولفه قدرت انسجام و همبستگی ملی است
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر و رئیس شورای امنیت کشور در نخستین جلسه سراسری استانداران در سال ۱۴۰۵ با حضور رئیسجمهور و ارتباط وبیناری با استانداران سراسر کشور، با اشاره به تجربههای اخیر کشور در مواجهه با تهدیدات، اظهار داشت: در دفاع مقدس امورات مردم در جریان جنگ تحمیلی سوم به بهترین شکل محقق شد و این مقطع با موفقیت پشت سر گذاشته شد.
وزیر کشور افزود: اگر بخواهیم تحلیلی از مؤلفههای اصلی این نبرد داشته باشیم، نخستین عامل نیروهای مسلح هستند که قاطعانه و در مدت کوتاهی پاسخ دشمن را دادند.
حضور مردم در صحنه، مؤلفه مهم دیگری از قدرت ملی بود که همچنان نیز تداوم دارد و در کنار آن، امنیت و آرامشی که با تلاش اعضای شورای تأمین، سپاه، ارتش، فرماندهی انتظامی و سایر دستگاهها در سراسر کشور برقرار شد، نقش تعیینکنندهای ایفا کرد.
مومنی با تأکید بر نقش دولت در مدیریت شرایط، گفت: یکی دیگر از مهمترین مؤلفهها، حضور فعال دولت و تداوم زندگی عادی مردم بود؛ بهگونهای که مردم احساس بیدولتی نداشتند.
استانداران، فرمانداران و بخشداران با حضور میدانی، اجرای تصمیمات و مدیریت شرایط را بهخوبی بر عهده داشتند و حقیقتاً زبان از بیان میزان تلاشها و زحمات آنان قاصر است.
رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: در حوزه تأمین ارزاق عمومی، سوخت و انرژی، تدبیر و هماهنگی بسیار خوبی میان استانداران، وزارت کشور و سایر دستگاهها برقرار شد.
اگرچه با چالشهایی مانند تغییر الگوی مصرف و جابهجایی تقاضا مواجه بودیم، اما مدیریت مناسب توزیع باعث شد مردم هیچگونه احساس کمبود در حوزه کالاهای اساسی و انرژی نداشته باشند.و این اقدامات موجب شد رئیسجمهور و اعضای دولت بارها از عملکرد استانداران تقدیر کنند و بنده نیز از تلاشهای همه همکاران صمیمانه تشکر میکنم. در حالی که دستگاه دیپلماسی مشغول فعالیت است، باید توجه داشت با دشمنی بدعهد مواجه هستیم که حتی در میانه مذاکرات، اقدام به حملهای ناجوانمردانه و برخلاف قوانین بینالمللی کرد. از این رو، اعتماد به چنین دشمنی ممکن نیست و ضروری است همواره آمادگی لازم را در همه حوزهها حفظ کنیم.
وزیر کشور با اشاره به حوادث یک سال گذشته گفت: در این مدت، کشور حوادث متعددی از جمله جنگ ۱۲ روزه، رخدادهای دیماه و جنگ رمضان را پشت سر گذاشت که اگرچه بسیار تلخ بودند، اما تجربههای ارزشمندی برای مدیریت آینده فراهم کردند.
این تجربهها میتواند در بهبود پروتکلها و افزایش آمادگی کشور در مواجهه با بحرانهای احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.
امروز در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی قرار داریم، اما با هدایتهای رهبر معظم انقلاب، تلاش دولت، تصمیمگیری مسئولان و همراهی مردم، از این شرایط عبور خواهیم کرد.
ایران با تمدن چند هزار ساله خود بارها از فراز و نشیبهای سخت عبور کرده و همواره سرافراز باقی مانده است و این بار نیز چنین خواهد شد.
رئیس شورای امنیت کشور در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش مدیران محلی خاطرنشان کرد: حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران در میان مردم بسیار حائز اهمیت است و باید این ارتباط تقویت شود.
بزرگترین مؤلفه قدرت کشور، در کنار همه عوامل، انسجام و همبستگی ملی است و باید با تمام توان از آن صیانت کرد.
هرگونه خدشه به این وحدت ملی، گناهی نابخشودنی است و باید با تقویت همدلی، حمایت از نیروهای مسلح و خدمترسانی مناسب، این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم.
در مدت جنگ تحمیلی سوم، بیش از ۲۳ همت توسط سازمان شهرداریهاو دهیاریهای کشور در بخشهای مختلف شهرداریها برای اسکان، بازسازی جزئی و رتق و فتق امور تخصیص داده شده است.
استانداران شمالی نیز در ایام جنگ علاوه بر میزبانی مسافران نوروزی، از مردمی که در ایام جنگ به استانهای شمالی سفر کرده بودند، پذیرایی کردند و وظیفه تامین ارزاق و سوخت را بر عهده داشتند که به خوبی آن را مدیریت کردند.