درخواست پزشکیان برای کاهش مصرف برق و انرژی

رئیس‌جمهوری همچنین در حاشیه این نشست در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: توانستیم با اقداماتی که در دولت شکل گرفت، اختیارات‌مان را واگذار کنیم و استانداران اکنون از نظر مدیریتی اختیاری که من رئیس‌جمهوری دارم در کاغذ به آنان ابلاغ شده است؛ البته اینکه چقدر بتوانند از اختیاری که به آنان داده‌ایم استفاده کنند به توانشان، خلاقیتشان و اراده و هماهنگی که بین خودشان و سازمان‌های زیرمجموعه‌شان می‌توانند ایجاد کنند، برمی‌گردد. تاکنون از این اختیارات استفاده بسیاری کرده‌اند که از همه استانداران قدردانی می‌کنیم.

پزشکیان همچنین با اعلام درخواست خود از ۳۰ میلیون جانفدای ایران، تصریح کرد: از مردم عزیزمان که آماده‌اند و در صحنه‌اند، درخواست می‌کنیم مصرف برق و انرژی را کاهش دهند. اگر در خانه ۱۰ چراغ روشن است، دو چراغ روشن بماند، چه اشکالی دارد؟

وی یادآور شد: دشمنان زیرساخت‌های ایران را هدف گرفتند و ما را در محاصره قرار می‌دهند تا مردم ناراضی شوند و رضایت امروز تبدیل به نارضایتی شود. اگر اجازه ندهیم زمینه‌هایی که دشمنان فکر می‌کنند باعث نارضایتی است ایجاد شود، جلوی دشمن را در تحقق اهدافش گرفته‌ایم.