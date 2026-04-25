درخواست پزشکیان برای کاهش مصرف برق و انرژی
رئیسجمهوری از ۳۰ میلیون مشارکتکننده در پویش «جانفدای ایران» خواست با کاهش مصرف برق و انرژی، زمینه تحقق اهداف دشمنان در ایجاد نارضایتی را از میان بردارند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه بازدیدهای میدانی در وزارت کشور حاضر شد و پس از دریافت گزارشهای استانی در نشست برخط با استانداران در جریان عملکرد آنان در جنگ ۴۰ روزه، رضایتمندی مردم در جنگ را باعث افتخار دولت و حضور مردم را برای ایجاد امنیت بااهمیت دانست.
رئیسجمهوری همچنین در حاشیه این نشست در گفتوگویی خبری اظهار کرد: توانستیم با اقداماتی که در دولت شکل گرفت، اختیاراتمان را واگذار کنیم و استانداران اکنون از نظر مدیریتی اختیاری که من رئیسجمهوری دارم در کاغذ به آنان ابلاغ شده است؛ البته اینکه چقدر بتوانند از اختیاری که به آنان دادهایم استفاده کنند به توانشان، خلاقیتشان و اراده و هماهنگی که بین خودشان و سازمانهای زیرمجموعهشان میتوانند ایجاد کنند، برمیگردد. تاکنون از این اختیارات استفاده بسیاری کردهاند که از همه استانداران قدردانی میکنیم.
پزشکیان همچنین با اعلام درخواست خود از ۳۰ میلیون جانفدای ایران، تصریح کرد: از مردم عزیزمان که آمادهاند و در صحنهاند، درخواست میکنیم مصرف برق و انرژی را کاهش دهند. اگر در خانه ۱۰ چراغ روشن است، دو چراغ روشن بماند، چه اشکالی دارد؟
وی یادآور شد: دشمنان زیرساختهای ایران را هدف گرفتند و ما را در محاصره قرار میدهند تا مردم ناراضی شوند و رضایت امروز تبدیل به نارضایتی شود. اگر اجازه ندهیم زمینههایی که دشمنان فکر میکنند باعث نارضایتی است ایجاد شود، جلوی دشمن را در تحقق اهدافش گرفتهایم.