روحانی به ناطق نوری و آخوندی تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم، در پیامی به حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر ناطق‌نوری و عباس آخوندی، درگذشت مادر همسرشان را تسلیت گفت.

پیام روحانی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای ناطق‌نوری

جناب آقای دکتر عباس آخوندی

درگذشت حاجیه خانم عذری شرفی، همسر باوفای آیت‌الله رسولی محلاتی(ره) و والده همسر مکرمه‌تان را تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، به‌ویژه فرزندان محترم و خاندان معزز رسولی محلاتی صبر و شکیبایی مسألت دارم. استمرار توفیق خدمت به مردم ایران را برای دو برادر بزرگوارم خواستارم.

حسن روحانی

اردیبهشت ۱۴۰۵

