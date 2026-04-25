در پیامی؛
روحانی به ناطق نوری و آخوندی تسلیت گفت
رئیس دولت تدبیر امید درگذشت مادر همسر حجت الاسلام ناطق نوری و عباس آخوندی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم، در پیامی به حجتالاسلام علیاکبر ناطقنوری و عباس آخوندی، درگذشت مادر همسرشان را تسلیت گفت.
پیام روحانی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای ناطقنوری
جناب آقای دکتر عباس آخوندی
درگذشت حاجیه خانم عذری شرفی، همسر باوفای آیتالله رسولی محلاتی(ره) و والده همسر مکرمهتان را تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، بهویژه فرزندان محترم و خاندان معزز رسولی محلاتی صبر و شکیبایی مسألت دارم. استمرار توفیق خدمت به مردم ایران را برای دو برادر بزرگوارم خواستارم.
حسن روحانی
اردیبهشت ۱۴۰۵