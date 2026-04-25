در پیامی؛

روحانی به ناطق نوری و آخوندی تسلیت گفت

رئیس دولت تدبیر امید درگذشت مادر همسر حجت الاسلام ناطق نوری و عباس آخوندی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم، در پیامی به حجت‌الاسلام‌ علی‌اکبر ناطق‌نوری و  عباس آخوندی، درگذشت مادر همسرشان را تسلیت گفت.

پیام روحانی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم 

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای ناطق‌نوری 

جناب آقای دکتر عباس آخوندی

درگذشت حاجیه خانم عذری شرفی، همسر باوفای آیت‌الله رسولی محلاتی(ره) و والده همسر مکرمه‌تان را تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، به‌ویژه فرزندان محترم و خاندان معزز رسولی محلاتی صبر و شکیبایی مسألت دارم. استمرار توفیق خدمت به مردم ایران را برای دو برادر بزرگوارم خواستارم.

حسن روحانی

اردیبهشت ۱۴۰۵

 

