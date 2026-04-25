پزشکیان:
خدای شنهای طبس، خدای نگهدارنده مردمان این سرزمین است
رئیسجمهوری با بیان اینکه خدای شنهای طبس، نگهدارنده مردم ایران است، تصریح کرد: امیدوارم شکست تاریخی عملیات نظامی آمریکا در طبس و جنوب اصفهان، درس عبرت مستکبران عالم باشد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سالروز حادثه شکست عملیات نظامی آمریکا در طبس، نوشت:
«۵ اردیبهشت، سالروز شکست تاریخی آمریکا در طبس است که تفوق الهی بر هر اراده دیگری مشخص شد. امسال نیز مدد خداوند، طبس دیگری را در جنوب اصفهان رقم زد و نشان داد خدای شنهای طبس، خدای نگهدارنده مردمان این سرزمین است.
امیدوارم چنین شکستهای تاریخی، درس عبرتی برای مستکبران عالم باشد.»