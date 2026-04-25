عراقچی با شهباز شریف دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با نخست‌ وزیر پاکستان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقام‌های عالی‌رتبه پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرده است، عصر امروز با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار که آقای محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان نیز حضور داشت، روابط دوجانبه و همکاری‌های فیمابین دو کشور در حوزه‌های مختلف، و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به عزم و اراده مقام‌های عالی دو کشور برای تداوم روند ارتقای روزافزون روابط و همکاری‌های دوجانبه و نیز هماهنگی و همکاری در سطح چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی، ابراز اطمینان کرد این روند با قوت و در راستای منافع مشترک دو کشور همسایه و مسمان تداوم خواهد یافت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبری و رئیس‌ جمهور پزشکیان برای ارتقای همه‌جانبه روابط با همسایگان به‌ویژه پاکستان، بر جایگاه ویژه پاکستان در سیاست و روابط خارجی ایران و اراده ایران برای توسعه بیش از پیش روابط بین دو کشور تاکید کرد.

عراقچی با قدردانی از تلاش‌های مجدانه مقام‌های ارشد دولت پاکستان برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و برقراری آتش‌بس و همچنین حسن میزبانی مذاکرات، مواضع اصولی کشورمان را در قبال آخرین تحولات مرتبط با آتش‌بس و خاتمه کامل جنگ تحمیلی علیه ایران تشریح کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و تجاوزهای مکرر این رژیم علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان، از مواضع دولت و مردم پاکستان در حمایت و همستگی با ملت مظلوم فلسطین و اهتمام ویژه پاکستان برای اجرای تفاهم آتش‌بس در مورد لبنان تقدیر کرد.

 

 

