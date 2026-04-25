به آمریکا سیلی زدیم/ پیروز جنگ هستیم 

به گزارش ایلنا، عبدالعلی رحیمی مظفری در نشست هم اندیشی با رسانه با بیان اینکه میدان اصلی جنگ تحمیلی سوم، میدان رسانه است، اظهار کرد: اکنون ۳۰ میلیون نفر در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند و مردم زیادی از همه سلایق در خیابان‌ها حضور دارند. مردمی که حدود ۶۰ شب با پرچم در خیابان حاضر بوده‌اند، باید پس از جنگ با حس پیروزی به خانه بازگردند؛ این موضوعی است که رسانه آن را تعیین می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: محال است اجازه دهیم سرباز آمریکایی وارد ایران شود و در کشور ما قلدری کنند.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس با اشاره به سناریوهای پیش‌رو گفت: اسرائیل و آمریکا به دنبال فروپاشی ایران هستند و اهدافی مانند دسترسی به نفت، تجزیه ایران و تغییر رژیم را دنبال می‌کنند که قطعا به اهداف خود نمی‌رسند.

رحیمی مظفری افزود: پس از اتمام جنگ باید برای مردم تبیین شود که چه اتفاقاتی رخ داد؛ از جمله انهدام جنگنده‌های اف-۳۵ و حادثه اصفهان و طبس ۲ که امداد الهی بود. باید برای مردم روشن شود که آمریکا در جنگ تحمیلی سوم به اهداف خود نرسید.

وی با بیان اینکه از نظر راهبردی دست بالا را داریم، گفت: ما با یک ابرقدرت در حال جنگ هستیم اما ما به آمریکا سیلی زدیم و این کشور به اهداف خود نرسید و حتی ناتو نیز تضعیف شد. ما همین امروز نیز پیروز جنگ هستیم اما به دنبال پیروزی کامل با سه راهبرد مشخص هستیم.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس ادامه داد: سه سناریو برای پایان جنگ وجود دارد؛ نخست پایان جنگ با توافق، دوم پایان جنگ بدون توافق و سوم فرسایشی شدن جنگ.

وی درباره سناریوی توافق گفت: توافق مطلوب زمانی است که به اهداف خود برسیم، سایه جنگ برداشته شود، بخشی از مسائل هسته‌ای حفظ شود، توان نظامی کشور باقی بماند، تحریم‌ها بی‌اثر شود، ترس کشورها از آمریکا کاهش یابد و ابهت این کشور شکسته شود. این موارد از رفع کامل تحریم‌ها نیز مهم‌تر اس چرا که اعتمادی به آمریکا وجود ندارد.

رحیمی مظفری افزود: متزلزل کردن ناتو و تفاهم جداگانه با کشورها برای ما اهمیت بیشتری دارد زیرا در این صورت تحریم‌ها خنثی می‌شود و این موضوع از محورهای مهم در هر توافقی خواهد بود.

وی همچنین اظهار کرد: در خصوص مذاکرات پاکستان، ما هیچ درخواستی ارائه نکردیم و ۴۸ ساعت پیش از دریافت پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای آمریکا، ترامپ مدعی مذاکره شده بود، در حالی که اساسا مذاکره‌ای در جریان نبود و او جنگ رسانه‌ای به راه انداخته است.

رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس درباره سناریوی پایان جنگ بدون توافق نیز گفت: تا همین الان هم پیروز جنگ هستیم چرا که یک ساعت بعد شهادت رهبر عزیزمان و فرماندهان، پاسخ موشکی ما آغاز شد.

وی در پایان درباره سناریوی سوم اظهار کرد: فرسایشی شدن جنگ می‌تواند به مشکلات اقتصادی و شکل‌گیری اجماع جهانی علیه کشور منجر شود و باید از تحقق چنین شرایطی جلوگیری کرد.

همچنین محسن علیزاده نماینده دوره یازدهم مجلس اظهار کرد: ما درگیر جنگی شدیم که عمدتا خسارت‌های نظامی وارد شده است البته متحمل خسارت اقتصادی هم شدیم.

وی بیان کرد: ما خواهان جنگ نبوده و نیستیم اما تا آخرین قطره خون خود مقاومت می‌کنیم و جان خود را فدای کشورمان می‌کنیم.

این نماینده ادوار مجلس اضافه کرد: البته بلاتکلیف ماندن اصلا مناسب نیست و نقش رسانه‌ها در اینجا خیلی پررنگ تر می‌شود. رسانه ملی ما باید پررنگ‌تر و شفاف‌تر حضور مردم در صحنه را نشان دهد.

علیزاده تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، شاهد همدلی خوبی در کشور هستیم که باید ضمن حفظ این انسجام و همدلی درباره اقتدار و توانمندی‌های کشور و همچنین آثار و تبعات جنگ به خوبی در رسانه‌ها روشنگری شود. البته ما هیچ وقت از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.

وی اظهار کرد: زمانی که در حاکمیت تیمی برای مذاکره انتخاب می‌شود، حتما باید همه به آنان اعتماد داشته باشیم. آقای قالیباف همچنان مسئول تیم مذاکره‌کننده کشورمان است و مطالبی که رسانه‌های معاند درباره انصراف وی از تیم مذاکره‌کننده کشورمان مطرح می‌شود، کاملا کذب است.

