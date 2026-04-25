به گزارش ایلنا، روز جمعه مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، جمعی از دانش‌آموزان مدرسه جمهوری اسلامی ایران در توکیو به همراه خانواده‌های خود، از نمایشگاه عکس کودکان میناب در مجموعه فرهنگی آکاساکا در توکیو بازدید کردند.

دانش‌آموزان پس از بازدید از نمایشگاه، پیام خود برای کودکان میناب را قرائت کردند.

همچنین دلنوشته‌ای را روی برگه نوشته، ان را در صندوق دلنوشته‌ها انداختند.

در این بازدید، مریم باقر، دانش‌آموز پایه دهم، نقاشی خود با عنوان "پناه آخر" را که برگرفته از داستان واقعی معلم باردار مدرسه شجره طیبه و شهادت وی به همراه شاگردانش بود، در نمایشگاه به عرصه نمایش گذاشت.

انتهای پیام/