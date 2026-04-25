خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید دانش‌آموزان مدرسه ایران در توکیو از نمایشگاه‌ عکس کودکان میناب

کد خبر : 1777828
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از دانش‌آموزان مدرسه جمهوری اسلامی ایران در توکیو به همراه خانواده‌های خود، از نمایشگاه عکس کودکان میناب در مجموعه فرهنگی آکاساکا در توکیو بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، روز جمعه مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، جمعی از دانش‌آموزان مدرسه جمهوری اسلامی ایران در توکیو به همراه خانواده‌های خود، از نمایشگاه عکس کودکان میناب در مجموعه فرهنگی آکاساکا در توکیو بازدید کردند.

دانش‌آموزان پس از بازدید از نمایشگاه، پیام خود برای کودکان میناب را قرائت کردند. 

همچنین دلنوشته‌ای را روی برگه نوشته، ان را در صندوق دلنوشته‌ها انداختند.

در این بازدید، مریم باقر، دانش‌آموز پایه دهم، نقاشی خود با عنوان "پناه آخر" را که برگرفته از داستان واقعی معلم باردار مدرسه شجره طیبه و شهادت وی به همراه شاگردانش بود، در نمایشگاه به عرصه نمایش گذاشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید