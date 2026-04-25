هشدار قرارگاه خاتم‌ به آمریکا؛ دست از دزدی دریایی بردارید

به گزارش ایلنا، متن کامل هشدار قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به آمریکا بدین شرح است:

چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه، ادامه دهد مطمئن باشند که با عکس العمل نیرو‌های مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد.

آمریکا بداند نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از اقتدار و آمادگی بیش از گذشته، برای دفاع از حاکمیت، سرزمین و منافع ملی برخوردار هستند که ارتش آن کشور، بخشی از این اقتدار و توان تهاجمی را در جنگ تحمیلی سوم تجربه نمودند.

ما آماده و مصمم هستیم ضمن رصد رفتار و تردد دشمنان در منطقه و تداوم مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز، در صورت تجاوز مجدد دشمنان آمریکایی صهیونیستی خسارات شدیدتری را بر آنان وارد نماییم.