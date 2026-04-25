هشدار قرارگاه خاتم به آمریکا؛ دست از دزدی دریایی بردارید
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به آمریکا هشدار داد: چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه، ادامه دهد مطمئن باشند که با عکس العمل نیروهای مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد.
به گزارش ایلنا، متن کامل هشدار قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به آمریکا بدین شرح است:
آمریکا بداند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اقتدار و آمادگی بیش از گذشته، برای دفاع از حاکمیت، سرزمین و منافع ملی برخوردار هستند که ارتش آن کشور، بخشی از این اقتدار و توان تهاجمی را در جنگ تحمیلی سوم تجربه نمودند.
ما آماده و مصمم هستیم ضمن رصد رفتار و تردد دشمنان در منطقه و تداوم مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز، در صورت تجاوز مجدد دشمنان آمریکایی صهیونیستی خسارات شدیدتری را بر آنان وارد نماییم.