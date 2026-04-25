به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی با علاء الدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، نشستی به‌ منظور بررسی مسائل منطقه و حوزه انتخابیه و مطالبات مردمی برگزار کرد.

در این دیدار، آخرین وضعیت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مشکلات موجود در مسیر پرداخت‌ها و خدمات رفاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و برنامه‌های آینده صندوق نیز مطرح و بررسی شد.

همچنین امور مربوط به بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان کشوری، به‌ ویژه در زمینه تعهدات درمانی و پوشش دارویی، مورد تبادل‌ نظر قرار گرفت و بر ضرورت بهبود خدمات و افزایش رضایت بازنشستگان تأکید شد.

در ادامه، مسائل مرتبط با صندوق بازنشستگی فولاد کشور و نیز وضعیت کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق و مشکلات موجود مطرح گردید که مقرر شد پیگیری‌های لازم از سوی صندوق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گیرد.

صباغیان در پایان نشست، ضمن دعوت آقای ازوجی برای بازدید از منطقه و شهرستان‌های حوزه انتخابیه و با اشاره به لزوم توجه جدی‌تر به امنیت معیشتی بازنشستگان و کارگران، توسعه و آینده منطقه و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات دولت، بر ادامه پیگیری‌های میدانی تا حصول نتیجه تأکید کرد.

