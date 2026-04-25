در نشست صباغیان با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری؛

موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیگیری شد

نماینده مهریز در مجلس در نشست با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پیگیری کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی با علاء الدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، نشستی به‌ منظور بررسی مسائل منطقه و حوزه انتخابیه و مطالبات مردمی برگزار کرد.

در این دیدار، آخرین وضعیت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مشکلات موجود در مسیر پرداخت‌ها و خدمات رفاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و برنامه‌های آینده صندوق نیز مطرح و بررسی شد.

همچنین امور مربوط به بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان کشوری، به‌ ویژه در زمینه تعهدات درمانی و پوشش دارویی، مورد تبادل‌ نظر قرار گرفت و بر ضرورت بهبود خدمات و افزایش رضایت بازنشستگان تأکید شد.

در ادامه، مسائل مرتبط با صندوق بازنشستگی فولاد کشور و نیز وضعیت کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق و مشکلات موجود مطرح گردید که مقرر شد پیگیری‌های لازم از سوی صندوق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گیرد.

صباغیان در پایان نشست، ضمن دعوت آقای ازوجی برای بازدید از منطقه و شهرستان‌های حوزه انتخابیه و با اشاره به لزوم توجه جدی‌تر به امنیت معیشتی بازنشستگان و کارگران، توسعه و آینده منطقه و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات دولت، بر ادامه پیگیری‌های میدانی تا حصول نتیجه تأکید کرد.

