خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس قوه قضاییه:

دشمن امید دارد آنچه را در «میدان» و «دیپلماسی» به دست نیاورده، با دو قطبی سازی در «خیابان» به چنگ آورد

دشمن امید دارد آنچه را در «میدان» و «دیپلماسی» به دست نیاورده، با دو قطبی سازی در «خیابان» به چنگ آورد
کد خبر : 1777784
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در واقعه طبس در ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹، خداوند بر ملت انقلابی ایران و بلکه همه جهانیان که عبرت‌آموز هستند، منت نهاد و معجزه‌ای را فروفرستاد. در جریان آن واقعه، قوای متجاوز آمریکا برای آزاد کردن جواسیس خود، کلیه‌ی تدابیر و تمهیدات عالیه و ادوات و تجهیزات نظامی پیشرفته را پیش‌بینی و مهیا کرده بودند، لکن مقهور قدرت الهی شدند و شن‌های طبس معجزه کرد و مستکبران آمریکایی را به خاک مذلت کشاند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه سلسله نشست‌های مستمر خود با مقامات قضایی در مرکز و استان‌ها، طی سخنانی در نشست با جمعی دیگر از رؤسای کل دادگستری استان‌ها، با قدردانی از مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح ایران اسلامی در نبرد با متجاوزین، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح ما در جنگ رمضان، با اتّکال به کمک الهی و اعتماد به صدق وعده‌ی الهی و قدرت ایمان و اراده، قوای متجاوز را به هزیمت و شکست کشاندند؛ دشمن در جنگ رمضان، به معنای واقعی کلمه، به استیصال رسید و دستان خود را به نشانه تسلیم بالا آورد. قطعاً اگر درصدی از آنچه در مخیله دشمن بود در این نبرد حاصل می‌شد، این دشمن غدّار، کوتاه نمی‌آمد و درخواست آتش‌بس و مذاکره را نمی‌داد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت هوشیاری مضاعف در برابر دشمن زبون، بیان داشت: دشمن، زخم‌خورده است و به توطئه‌ها و اهداف شومش علیه ایران اسلامی نرسیده است؛ فلذا هر لحظه احتمال توطئه و اقدام دیگری از ناحیه دشمن وجود دارد؛ احتمال دارد دشمنِ زخم‌خورده، مجدداً علیه ملت و کشور ما دست به اقدام بزند. بنابراین، بر همه ما آحاد ملت ایران و مسئولین و نظامیان، فرض و واجب است که لحظه‌ای دچار غفلت نشویم. مردم غیور و گرانقدر همچنان در صحنه حضور داشته باشند؛ به هیچ وجه نباید حضور مردم در صحنه کمرنگ شود. 

رئیس دستگاه قضا، وحدت ملی را سدی استوار و دیواره‌ای محکم و سربه‌فلک‌کشیده در برابر دشمن دانست و تصریح کرد: امروز انسجام و اتحادی شگرف میان همه اقشار و اقوام ملت ایران ایجاد شده است؛ این انسجام و اتحاد، خار چشم دشمن است؛ این وحدت حاصل‌شده، سد مستحکم و مرصوص در مقابل دشمن است؛ باید از هر آنچه به تقویت این انسجام و اتحاد می‌انجامد، حمایت کرد و هرگونه زمینه اختلاف، تشتت و تفرق را از میان برداشت. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به لزوم مداومت در انتشار پیام‌ها و اقدامات مشترک وحدت بخش برای مقابله با عملیات روانی دشمن تاکید کرد: در حال حاضر امید دشمن، روی‌آوردن به مکر و حیله از طریق تمرکز بر جنگ نرم و عملیات روانی برای شکستن «اتحاد مقدس» ملت ایران، به‌عنوان اصلی‌ترین کانون تولید قدرت است. آمریکا و رژیم صهونیستی وحدت ملی، انسجام اجتماعی و همگرایی قوای سه‌گانه و در یک‌کلام، وحدت کلمه ملت و مسئولان ایران را نشانه رفته‌اند.

وی اضافه کرد: رهبری معظم انقلاب فرمودند در غیاب امام شهید، این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید. سوخت موشک میدان نیز به تعبیر امام شهید از اراده یکپارچه مردم تأمین می‌شود، باید این اتحاد مقدس را قدر بدانیم و از آن مراقبت کنیم.

رییس عدلیه هشدار داد: دشمن امیدوار است آنچه را در «میدان» و «دیپلماسی» به دست نیاورده، با دو قطبی سازی در «خیابان» به چنگ آورد صاحبان قلم و تریبون و کنشگران فضای مجازی و رسانه‌ها در این زمینه هوشیار باشند.

قاضی القضات افزود: رییس جمهور متوهم آمریکا گمان کرده است با لاف اختلاف میان ملت و مسئولان ایران، می‌تواند موازنه قدرت را به نفع آمریکای شکست‌خورده تغییر دهد. 

رئیس عدلیه در ادامه سخنانش در این نشست با گرامیداشت ۵ اردیبهشت، سالروز واقعه طبس، عنوان کرد: در واقعه طبس در ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹، خداوند بر ملت انقلابی ایران و بلکه همه جهانیان که عبرت‌آموز هستند، منت نهاد و معجزه‌ای را فروفرستاد. در جریان آن واقعه، قوای متجاوز آمریکا برای آزاد کردن جواسیس خود، کلیه‌ی تدابیر و تمهیدات عالیه و ادوات و تجهیزات نظامی پیشرفته را پیش‌بینی و مهیا کرده بودند، لکن مقهور قدرت الهی شدند و شن‌های طبس معجزه کرد و مستکبران آمریکایی را به خاک مذلت کشاند. امروز نیز دست قدرت الهی عیان شده است و معجزات مکرری در حال نمایان شدن است؛ در واقعه اصفهان در جنگ تحمیلی اخیر، که از جهاتی مشابه واقعه طبس بود، دست قدرت الهی و امداد الهی، مشهود شد. ایضاً در وقایع دیگر در جنگ رمضان، شاهد عنایات الهی به ملت و رزمندگان ایران اسلامی بودیم. این تابش و تجسم الطاف الهی، نتیجه ایمان و اخلاص مردم و رزمندگان ماست که چندین شبانه‌روز است در حال مجاهدت مستمر و لاینقطع هستند و در تبعیت محض از نایب برحق امام زمان (عج) به سر می‌برند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

