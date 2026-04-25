معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری منصوب شد
وزیر دادگستری در حکمی، "مهران مهدیپور" را به سمت "معاون توسعه مدیریت و منابع" وزارت دادگستری منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در حکم امین حسین رحیمی وزیر دادگستری خطاب به مهدیپور اظهار امیدواری شده است که با همکاری تمامی مجموعههای وزارتخانه و کارکنان خدوم و بهرهگیری از تواناییهای مجموعه دولت وفاق ملی و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانونمداری»، نسبت به تحقق ماموریتهای محوله از جمله: نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، ابلاغ و تخصیص اعتبارات سالیانه، تهیه طرحها و برنامهها و احصای عملیات سالانه مبتنی بر بودجه مصوب، اصلاح روشهای جاری به منظور بهبود و سرعت بخشیدن به فعالیتهای اداری و مالی، برنامهریزی و پیادهسازی دولت الکترونیک، برنامهریزی نیروی انسانی و پیشبینی طرحهای آموزشی و... اقدام شود.
مهدیپور پیش از این، به عنوان "مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی" در وزارت دادگستری مشغول به خدمت بوده است.