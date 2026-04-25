معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری منصوب شد

وزیر دادگستری در حکمی، "مهران مهدی‌پور" را به سمت "معاون توسعه مدیریت و منابع" وزارت دادگستری منصوب کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، در حکم  امین حسین رحیمی وزیر دادگستری خطاب به مهدی‌پور اظهار امیدواری شده است که با همکاری تمامی مجموعه­‌های وزارت­خانه و کارکنان خدوم و بهره‌­گیری از توانایی‌­های مجموعه دولت وفاق ملی و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم­داری»، «پاک­دستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری»، نسبت به تحقق ماموریت‌های محوله از جمله: نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، ابلاغ و تخصیص اعتبارات سالیانه، تهیه طرح‌­ها و برنامه‌­ها و احصای عملیات سالانه مبتنی بر بودجه مصوب، اصلاح روش‌­های جاری به ­منظور بهبود و سرعت بخشیدن به فعالیت‌­های اداری و مالی، برنامه‌ریزی و پیاده‌­سازی دولت الکترونیک، برنامه‌­ریزی نیروی انسانی و پیش­‌بینی طرح­‌های آموزشی و... اقدام شود.

مهدی‌پور پیش از این، به عنوان "مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی" در وزارت دادگستری مشغول به خدمت بوده است.

