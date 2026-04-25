عارف:
مردم ایران شکستگیها را بند میزنند/ ایران را باشکوهتر از قبل خواهیم ساخت
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دشمن پلها را زد، اما غافل بود که مردم ایران، شکستگیها را بند میزنند. حالا برای سازندگی، مصالحفروش شهر با نذر سیمان آمده و روستایی با آرماتوربندی رایگان. این فراتر از بازسازی بتن و فولاد، ایستادنِ ملت و دولت کنار هم است. با این روحیه، ایران را باشکوهتر از قبل خواهیم ساخت.