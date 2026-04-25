به گزارش ایلنا، بهروز حسنی مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه که به استان فارس سفر کرده است پس از شرکت در مراسم چهلمین روز شهدای حمله هوایی به دادگستری لارستان با جانبازان و مجروحان این حادثه نیز دیدار کرد.

وی در حاشیه این دیدار‌ها ضمن آرزوی سلامتی برای جانبازان و مجروحان این اقدام غیرانسانی، گفت: پایداری جمهوری اسلامی ایران در مقابل استکبار مرهون خون پاک شهدا و صبر استقامت جانبازان عزیز است.

مدیر کل امور ایثارگران قوه قضاییه همچنین از نزدیک ساختمان بمباران شده دادگستری لارستان را مورد بازدید قرار داد و در جریان اقدامات انجام شده پس از وقوع حمله قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امین غفاری کفیل دادگستری لارستان نیز، با قدردانی از حضور مدیر کل امور ایثارگران قوه قضاییه در مراسم اربعین شهدای لارستان و تقدیر از همکاری مسئولان محلی، استانی و ملی در مدیریت بحران و استمرار خدمت‌رسانی در دادگستری لارستان، گفت: شهادت قاضی شهید دکتر احسان باقری در سال گذشته و سپس شهادت جمعی از قضات، کارکنان، وکلا، کارشناسان و مراجعان در دادگستری لار گواهی بر حقانیت مسیر خدمت در دستگاه قضایی عنوان کرد.