دستور رئیس سازمان بازرسی برای پیگیری موضوعات مرتبط به تأمین زنجیره محصولات کشاورزی

به گزارش ایلنا، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام؛ با حضور در سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های آن دستگاه در مدیریت صورت گرفته در ایام جنگ رمضان در تأمین کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی مردم ارائه کردند.

در این جلسه که با حضور معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست تشکیل شد، معاونین وزارت جهاد کشاورزی اقدامات حمایتی و نظارتی بازرسی کل کشور به صورت میدانی و حضوری، برای ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاهی را اثربخش و مفید فایده برشمرده و از همکاری و همراهی بازرسان، مدیران و معاونین سازمان بازرسی کل کشور در تسهیل تأمین کالا‌های اساسی تقدیر کردند.

به گفته میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور و حسب مفاد جلسه و گزارش مطرح در آن، اقدامات مفید و مؤثری با رویکرد تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم از قبل از ماه مبارک رمضان با پیش بینی آن ایام و نوروز ۱۴۰۵ تمهید و با آغاز جنگ رمضان با تلاش حداکثری بخش‌های مختلف، اقدام مناسب برای تأمین سفره مردم حتی بیشتر از تقاضای موردنیاز صورت پذیرفت.

در نشست فوق، با توجه به آمار و ارقام ارائه شده توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نهاده‌های دامی و پیش بینی ذخایر استراتژیک و راهبردی برای آتی، تمهیدات متناظر به مثابه میزان فراوانی کالا‌ها و اقلام اساسی در ایام جنگ رمضان با راهکار‌های کارشناسی و عملیاتی در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته که حصول نتیجه قطعی آن در برخی از بخش‌های خارج از وزارتخانه مستلزم هماهنگی‌های لازم بوده که با درخواست از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تقاضای تسهیل در این زمینه مطرح گردید؛ بنابراین گزارش، وزارت جهاد کشاورزی همچنین با توجه به مبادی مختلف و جدید در نظرگرفته شده برای تأمین کالا‌ها و ذخایر استراتژیک به ظرفیت‌های شناسایی شده اخیر نیز اشاره کرد و پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور و مصوبات شعام را در تسهیل اقدامات از ناحیه بانک مرکزی و گمرک مؤثر برشمرد. ضمن اینکه همکاری مذکور به نحو فوق را در ایام جنگ فرصتی مغتنم برای اجرایی شدن تصمیم‌های وزارت جهاد اعلام کردند.

معاونین وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تأمین سایر زنجیره‌های وابسته به آن حوزه؛ برای تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیاز، نظارت و تنظیم قیمت مـتأثر از زنجیره مذکور را درخصوص محصولات؛ مورد تأکید قرار دادند تا امکان حداکثری تقاضای جامعه با رضایت عمومی، فراهم شود.

از دیگر موارد مهم دیگری که در زنجیره تأمین کالا‌ها و اقلام اساسی مورد تقاضای مسوولین وزارت جهادکشاورزی بود؛ حوزه حمل و نقل و کرایه‌های مـتأثر از آن بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با پیگیری از وضعیت تأمین گوشت قرمز و مرغ و نیز جوجه ریزی‌های انجام شده، علاوه بر اینکه وضعیت بازار را در تناظر با تولید مورد مطالبه قرار دادند، از تمهیدات و پیش بینی‌های انجام شده برای مجهز بودن واحد‌های تولیدی به ظرفیت‌های زیرساختی در سردخانه‌ها اعم از تجهیز بودن به دیزل ژانراتورها، سوخت و... موضوع را پیگیری کردند.

میرمحمدی مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به گزارش معاونین وزارت جهاد کشاورزی به کارکرد حداکثری سامانه بازرگاه با اعداد و ارقام خریداری شده از طریق سامانه طی ایام جنگ، روند تلاش مسوولین ذیربط سامانه را مؤثر ارزیابی کرد.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز باتوجه به خرید‌های صورت گرفته برای تأمین نیاز مردم؛ در خصوص واردات روغن و برنج؛ به طور خاص ضرورت همکاری‌های لازم برای حمل و نقل دریایی را مورد تأکید قرار داد و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور به واسطه نرخ حقوق و عوارض گمرکی وضع شده و میزان مالیات ارزش افزوده برای تسهیل و تأمین کالاها؛ درخواست مساعدت نمود.

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت اقدام مدیریت بر صادرات، در سطح آن وزارتخانه، ضرورت اتخاذ تدابیر به هنگام صورت گرفته در این زمینه را حائز اهمیت برشمرد تا بدواً کالای موردنیاز و تقاضای داخل با قیمت متناسب در کشور به دست مصرف کننده رسیده؛ متعاقبا برای بازار‌های صادراتی برنامه‌های مورد نظر به حصول نتیجه برسد.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان مجاهد و بخشی از مردم عزیز کشورمان، با اشاره به مکاتبات هشداری این سازمان به آن دستگاه از قبل از بروز جنگ؛ مهیا بودن زمینه خدمت در شرایط مذکور را متاثر از توجه به منویات اعلام شده به عنوان عامل اصلی موفقیت در گذر از این ایام برشمرد و به جلسات منعقده سازمان بازرسی کل کشور با مدیران ارشد گمرک و سایردستگاه‌های ذی‌مدخل برای تسهیل در امر ارائه خدمات در شرایط فعلی اشاره کرد.

وی با دلالت به ضرورت جرأت مدیران در اتخاذ تصمیم در شرایط بحران، انعکاس آسیب‌های شناسایی شده طی این مدت از ناحیه مسوولین مربوط در وزارت جهاد کشاورزی را به مقامات مافوق اجرایی در دولت، یادآور شد تا برمبنای آن سیاست‌های بالادستی برای رفع این مشکلات و آسیب‌ها با سرعت بیشتری تدوین و ساز و کار آن ابلاغ گردد.

خدائیان با اشاره به تغییر برنامه‌های سازمان بازرسی از شرایط عادی به دوره جنگ که بیشتر جنبه پشتیبانی و حمایتی به خود گرفته؛ به حضور میدانی در دستگاه‌ها به اتفاق معاونین اشاره داشت که هدف از این اقدام را رفع مشکلات به صورت بر خط توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور و هماهنگی‌های لازم و به موقع در میدان برشمردند.

در خاتمه جلسه رئیس سازمان بازرسی کل کشور با مأموریت به معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی، پیگیری سایر حوزه‌های مربوط به تأمین زنجیره محصولات کشاورزی؛ اقلام و کالا‌های اساسی را تا رسیدن به مصرف کننده نهایی برای سهولت دسترسی، تنظیم قیمت متناسب محصولات و... مورد تأکید قرار دادند.