نشست هماندیشی ارکان شورای اطلاعرسانی دولت برگزار شد
به گزارش ایلنا، شصتمین نشست هماندیشی ارکان شورای اطلاعرسانی دولت، امروز - ۵ اردیبهشت - با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد.
در این نشست اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو ارکان شورای اطلاعرسانی دولت بررسی شد و نمایندگان ارکان مختلف این شورا گزارشهایی درباره حوزههای کاری خود ارائه کردند.
محمدعلی نادعلیزاده مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران، محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، علی احمدنیا رئیس امور اطلاعرسانی دولت و علی متقیان مدیرمسئول روزنامه ایران نیز حاضر بودند.