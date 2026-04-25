سخنگوی وزارت دفاع:
بخش قابل توجه از توان موشکی استفاده نشده است
سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نیروهای مسلح تا لحظه پیش از آتشبس، آسمان سرزمینهای اشغالی را در تسلط خود داشتند، گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیتهای موشکی نیز همچنان استفادهنشده باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، سردار «رضا طلایینیک» در گفتوگوی تلویزیونی با تشریح روند جنگ تحمیلی سوم، گفت: ۵۵ روز از آغاز جنگ گذشته است؛ ۴۰ روز مصاف نظامی رودررو و مستقیم با دشمن آمریکایی-صهیونی داشتیم و حدود ۱۵ روز نیز در وضعیت آتشبس بودهایم. روند جنگ نشان میدهد ملت بزرگ ایران و رزمندگان هفت دستاورد و پیروزی مبنایی به دست آوردهاند و سه دستاورد نیمهنهایی نیز وجود دارد که برای تکمیل پیروزیها باید در ادامه دنبال شود.
تشریح ۷ دستاورد ایران در جنگ
وی درباره دستاوردهای هفتگانه، افزود: نخستین دستاورد، پیروزی نظامی است. دشمن با هدف فروپاشی قدرت موشکی و نظامی ایران وارد جنگ شد، اما در این هدف کاملاً ناکام ماند. نیروهای مسلح تا لحظه پیش از آتشبس، آسمان سرزمینهای اشغالی را در تسلط خود داشتند و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای موشکی نیز همچنان استفاده نشده باقی مانده است.
سخنگوی وزارت دفاع اظهار کرد: با وجود برخی ضعفهای اولیه در حوزه پدافندی، به مرور فروپاشی پدافندی دشمن تسریع و گستردهتر شد. تمامی پایگاههای آمریکا در منطقه زیر بارش موشکها و پهپادهای ایران قرار گرفتند و این نشان داد قدرت آفندی کشور نهتنها از بین نرفته بلکه تقویت شده است.
سردار طلایینیک یادآور شد: این توان حاصل بیش از ۲۵ سال تدارک و سرمایهگذاری در حوزه موشکی توسط وزارت دفاع، نیروهای مسلح، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان بوده و امروز نیز برتری موشکی ایران مورد اذعان ناظران بینالمللی است.
وی دومین دستاورد را پیروزی سیاسی عنوان کرد و گفت: با وجود شهادت و ترور رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان در روزهای ابتدایی جنگ، نظام جمهوری اسلامی نهتنها سقوط نکرد بلکه مردمیتر، مستحکمتر و قدرتمندتر از گذشته شده است.
سخنگوی وزارت دفاع، سومین دستاورد را دستاورد سرزمینی دانست و افزود: دشمن به دنبال تجزیه ایران بود و گروههای تجزیهطلب را سازماندهی کرده بود که حتی به گفته دونالد ترامپ، به آنها سلاح و پول داده شده بود، اما این پروژه با هوشمندی اطلاعاتی و امنیتی ناکام ماند و تمامیت ارضی کشور حفظ شد.
سردار طلایینیک چهارمین دستاورد را مربوط به حضور گسترده مردم در میدان دانست و با بیان اینکه این موضوع یک معجزه اجتماعی بود، افزود: بهگونهای که بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش «جانفدا» ثبتنام کردند که نمونهای بینظیر از بسیج مردمی در دنیاست.
وی پنجمین دستاورد را امنیتی دانست و افزود: دشمن در پی ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور بود، اما با هوشمندی مردم و تلاش نیروهای انتظامی، بسیج و مجموعههای امنیتی، کشور در شرایطی امن، باثبات و منسجم قرار دارد.
سردار طلایینیک ششمین دستاورد را ژئوپولیتیکی عنوان کرد و گفت: تنگه هرمز در مدیریت هوشمند و مقتدر ایران قرار گرفته و به اهرمی کنترلی برای تحقق مطالبات ملت ایران تبدیل شده است، بهگونهای که نیروهای دشمن در دریای عمان بارها با واکنش قاطع نیروهای مسلح عقبنشینی کردند.
وی هفتمین دستاورد را شکلگیری همراهی بینالمللی دانست و تصریح کرد: تلاش دشمن برای ایجاد ائتلاف ضدایرانی ناکام ماند و در مقابل، موجی از رویکردهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در جهان شکل گرفت، از جمله اعتراضات گسترده در داخل آمریکا علیه سیاستهای جنگطلبانه دولت این کشور.
سخنگوی وزارت دفاع همچنین درباره سه دستاورد نیمهنهایی گفت: نخست، موضوع غرامت و جبران خسارات ملت ایران است که بسته به رفتار دشمن و سایر کشورها، از مسیرهای مختلف پیگیری خواهد شد. دوم، مجازات و انتقام شهدای ملت ایران است که این روند هنوز بهطور کامل نهایی نشده و در حال پیگیری است.
سردار طلایینیک سومین هدف را مهار تهدیدات آینده دانست و گفت: باید به سطحی از بازدارندگی برسیم که تهدیدات احتمالی آینده علیه امنیت ملی کشور بهطور کامل مهار شود. روند جنگ نشان میدهد ملت ایران دشمن را به سمت تکمیل زنجیره تسلیم پیش میبرد و در حال حاضر در مرحله نیمهنهایی تحقق این اهداف قرار داریم.
عوامل اصلی پیروزی نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی سوم
وی در ادامه با تبیین عوامل پیروزی نیروهای مسلح در جنگ اخیر اظهار کرد: آنچه نیروهای مسلح را در این جنگ و عرصههای پیشین قدرتمند، پیروز و مسلط کرد، در وهله نخست فرماندهی و مدیریت است؛ فرماندهی الهی و ولایی و سلسلهمراتب فرماندهی نهادینهشده و تدابیر ارزشمندی که در قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) و توسط فرماندهان ارتش، سپاه، فراجا و مجموعه نظام فرماندهی اعمال شد و با خلاقیت و تدبیر، همه سناریوها و طرحها مدیریت شد.
سخنگوی وزارت دفاع افزود: عامل دوم، روحیه ایمانی، شجاعت و سلحشوری رزمندگان است. روحیهای که در میدان نبرد با صلابت و قدرت متجلی شد و حتی با شهادت فرماندهان، موجب تقویت انگیزه و توان سایر نیروها شد، چرا که در فرهنگ اسلامی و میان ملت ایران، شهادت بازتولیدکننده قدرت است. سومین عامل هم تجهیزات و تسلیحات است. در کنار قدرت انسانی و معنوی، تسلیحات نیز نقش مؤثری دارد.
تولید بیش از ۱۰۰۰ نوع سلاح در جمهوری اسلامی ایران
سردار طلایینیک با بیان اینکه امروز بیش از هزار نوع سلاح، شامل موشکها، پهپادها، سامانهها و تجهیزات مختلف بهصورت کاملاً بومی، دانشبنیان و ایرانی توسط نیروهای مسلح، وزارت دفاع، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان تولید شده است، تصریح کرد: این ظرفیت نتیجه بیش از ۲۵ سال سرمایهگذاری و تدارک در صنعت دفاعی است، بهگونهای که حتی در صورت آسیب به برخی مراکز، روند تولید و پشتیبانی در گستره جغرافیایی کشور، بهصورت مرئی و نامرئی ادامه دارد. در این مسیر، حدود ۹ هزار شرکت با نیروهای مسلح و وزارت دفاع همکاری دارند.
سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه در حوزه پشتیبانی، علاوه بر ذخایر راهبردی، در زمان جنگ قطعات، مواد اولیه و زیرسامانهها تأمین و حتی تولید میشود و کمکهای فنی و دانشی با اعزام کارشناسان و متخصصان در اختیار رزمندگان قرار میگیرد، تاکید کرد: میدان رزم نیروهای مسلح و میدان حضور اجتماعی مردم، دو میدان اصلی پیروزی هستند که با چهار عرصه پشتیبانی میشوند؛ شامل عرصه دولت و خدمترسانی، عرصه رسانه و جنگ نرم، مشارکت مردمی و عرصه دیپلماسی که در مجموع، کشور را به سمت پیروزی نهایی هدایت میکنند.