به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با مجاهدت‌های شبانه‌روزی و خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، یک جاسوس پرسابقه‌ی رژیم صهیونیستی و ۱۵ تن از عوامل گروهک‌های مزدور و گرا دهندگان به دشمن جنایتکار در ۵ استان کشور شناسایی و دستگیر شدند.

خلاصه‌ی پرونده‌های یاد شده به‌شرح ذیل می‌باشند:

۱- یک جاسوس رژیم صهیونیستی به‌ نام «امید_آ» توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان ایلام دستگیر شد.

این عنصر وطن‌فروش در مدت همکاری با سازمان جاسوسی موساد، اطلاعات مورد نیاز آن سازمان را جمع آوری و ارسال می‌کرده و نهایتا بنا به دستور افسر اطلاعاتی رژیم صهیونی، به همکاری با گروهک‌های سلطنت‌طلب پرداخته و پروژه‌های مشترکی با مزدوران آن‌ها اجرا کرده است.

۲- در استان سیستان و بلوچستان عضو عملیاتی یک گروهک تروریستی تجزیه‌طلب به نام «داود_ش» که پس از طی دوره‌های آموزشی گروهک در یکی از کشورهای همسایه، وارد کشور شده و در یکی از مناطق اطراف زاهدان مترصد انجام عملیات تروریستی بود، شناسایی و دستگیر گردید.

۳- اعضای هسته‌ی سه نفره یک گروهک تروریستی در استان گیلان به سرتیمی فردی به نام «مهیار_س» شناسایی و به همراه یک‌دستگاه خمپاره‌انداز دست‌ساز در مخفیگاه‌شان دستگیر شدند.

۴- در استان لرستان هسته‌ی متشکل از دو مرد و یک زن شناسایی و دستگیر شدند. اعضای این هسته‌ی تروریستی، با دریافت مبالغی(به صورت رمز ارز) از سرپل گروهک و ساخت تعدادی بمب دست‌ساز و شناسایی اماکن هدف، قصد حمله‌ی تروریستی به دو فرمانداری استان در روزهای پایانی فروردین ماه را داشتند که پیش از اقدام تروریستی دستگیر شدند.

۵- ۹ نفر از مزدوران وابسته به گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب در استان آذربایجان‌غربی که مترصد اقدام تروریستی در راستای نقشه دشمن آمریکایی-صهیونی بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در آن استان شناسایی و بازداشت شدند.

در پایان با تاکید بر این واقعیت که توقف عملیات نظامی دشمن آمریکایی-صهیونی، نه تنها به منزله توقف عملیات تروریستی و جاسوسی نیست بلکه قطعا همراه با تمرکز بیشتر و افزایش این نوع عملیات شیطانی می‌باشد لذا بیش از گذشته از مردم هوشیار و همیشه در صحنه تقاضا می‌شود موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) و یا درگاه‌های رسمی ستادخبری این وزارت‌خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش نمایند.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۵ اردیبهشت ماه۱۴۰۵