بیانیه خانه احزاب ایران درباره وحدت و انسجام ملی ایرانیان

خانه احزاب ایران درخصوص وحدت و انسجام ملی ایرانیان بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا در متن بیانیه خانه احزاب ایران آمده است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 

در روزهای اخیر رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اقدام به انتشار اخبار جعلی با هدف ایجاد انشقاق در صفوف مردم و مسئولین کشورمان کرده اند.این در حالی است که علی رغم دوجنگ تحمیلی خونبار و غیرقانونی  نتوانستند به اهداف شوم خود برسند اینک در حیله ای جدید و با جنگ نرم اختلاف افکنی میان مسئولین کشور و مردم را در دستور کار خود قرار داده اند. بدیهی است ملت شریف ایران با تکیه بر تاریخ پرافتخار،هویت ملی ریشه‌دار و اراده استوار خود،همواره در برابر فشارها، تهدیدها و جنگ روانی متجاوزان و دشمنان خارجی با انسجام و آگاهی ایستادگی نموده است.اظهارات اخیر برخی مقامات سیاسی ایالات متحده آمریکا و رژیم ددمنش و کودک کش اسرائیل،که با هدف فضاسازی رسانه‌ای و تحریف واقعیت‌های مربوط به ایران مطرح می‌شود،نمی تواند تأثیری بر اراده ملت با فرهنگ و تمدن ایران و مسئولین سیاسی نظام داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول عزت،استقلال،عقلانیت و مقاومت هوشمندانه شکل گرفته و در سیاست خارجی خود همواره بر احترام متقابل و عدم پذیرش هرگونه دخالت خارجی تأکید دارد.و سیاست انگلیسی تفرقه بیانداز و حکومت کن نخ نما شده است

ملت ایران در کنار رهبری و مسئولان اجرایی،تقنینی،قضایی و نظامی در طول تاریخ معاصر نشان داده است که در برابر فشارهای بیرونی نه تنها دچار تفرقه نمی‌شود،بلکه هرگونه تهدید خارجی را به عامل تقویت همبستگی ملی تبدیل می‌کند. 

خانه احزاب ایران به نمایندگی از همه احزاب ایران اعم از احزاب اصلاح طلب،اصولگرا و مستقل همراه و همگام ملت تاکید می کند آینده ایران بر اساس اراده یکایک مردم ایران،توان داخلی و همبستگی اجتماعی رقم خواهدخورد.         

 روابط عمومی خانه احزاب ایران

 

