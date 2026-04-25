عظیمیراد خبر داد:
۲۱ هزار معلم قرارداد کار معین تعیین تکلیف میشوند
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از پیگیری جدی مسائل کلیدی حوزه آموزش از جمله تعیین تکلیف تاثیر معدل، وضعیت استخدام معلمان، بازنشستگی اساتید دانشگاه فرهنگیان و زمانبندی آزمونها خبر داد.
به گزارش ایلنا،احسان عظیمیراد در تشریح نشست خود با وزیر آموزشوپرورش گفت: کمیسیون آموزش در دو سال گذشته مباحث ملی و مهمی را پیگیری کرده و این موضوعات را در پنج محور بررسی کرده است؛ مسائلی که هر کدام در حوزه آموزش تاثیر مهمی بر زندگی دانشآموزان و فرهنگیان دارند.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به دغدغه دانشآموزان درباره «تأثیر مثبت معدل» افزود: این مسئله در وزارتخانه و در نخستین جلسه آنلاین کمیسیون آموزش در سال ۱۴۰۵ رسماً مطرح شد. در همان جلسه، اولویت وزارتخانه این بود که تأثیر پایه یازدهم حذف یا مثبت شود و اگر این امکان نبود، شش درس پایه یازدهم یا تاثیر مثبت داشته باشند یا اثر قطعی. این امر نشان میدهد وزارت آموزشوپرورش امروز توجه جدیتری به موضوع کنکور و سوابق تحصیلی دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این موضوع را به نفع دانشآموزان جمعبندی کند، یادآور شد: خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال گذشته بارها تأکید کرده بود که مصوبه تغییر نمیکند مگر اینکه وزارت آموزشوپرورش درخواست دهد. اکنون وزیر محترم این درخواست را رسماً مطرح کردهاند. اگر به نامه ۱۹۵ نماینده مجلس توجه نشد، امروز مطابق همان خواسته به درخواست وزیر رسیدگی شود.
عظیمیراد با اشاره به رسیدگی به مسئله نیروهای قرارداد کار معین، گفت: وزارتخانه پرونده حدود ۲۱ هزار نیروی قرارداد کار معین یا خرید خدمات آزاد را به سازمان امور استخدامی ارسال کرده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، اعتبار لازم برای این قراردادها پیشبینی شده و انتظار میرود سازمان امور استخدامی کدهای استخدامی را صادر کند تا وزارت آموزشوپرورش بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در ادامه گفت: در خصوص نیروهای حقالتدریس نیز تأکید شد که پرداخت حقوق و افزایش آن از ابتدای سال انجام شود. همچنین گفته شد که در بسیاری از بخشها حقوق پرداخت شده و لازم است این موضوع نیز در دستور کار جدی قرار گیرد. امیدواریم معاونان وزارتخانه وضعیت استخدامی این گروه را پیگیری نمایند و سازمان امور استخدامی هرچه سریعتر این مسئله را حل کند تا این معلمان با خیال آسودهتری فعالیت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره مسئله بازنشستگی اساتید دانشگاه فرهنگیان گفت: در جلسه یادشده، وزیر آموزشوپرورش درخواست کرد که موضوع بازنشستگیهای اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان دوباره مورد توجه قرار نگیرد. به اعتقاد ایشان، این موضوع پایان یافته است، اما مراجع قانونی همچنان به آن ورود دارند.
وی در ادامه افزود: وزیر معتقد بود که اکثر این اساتید خود بازنشستگی را پذیرفتهاند و بازگشت باقیمانده آنان برای دولت مشکلساز است. اما مجلس بر این باور است که اگر ظلم و ناعدالتی رخ داده، باید جبران شود. بر اساس تماس با رئیس دانشگاه فرهنگیان، حدود ۱۵۰ نفر از اساتید بازنشسته شدهاند و ۵۰ نفر باقیمانده که عمدتاً در تهران هستند، اقدامی برای بازنشستگی نکردهاند. تأکید شد که در حوزه حقوق و دستمزد این گروه اقداماتی انجام شده و آنان قانع شدهاند. صورتجلسه نیز آماده است؛ مقرر شد اصلاح احکام بازنشستگی با اعمال هشت پایه برای اساتید بازنشسته پرداخت شود که خبر مثبتی بود. با این حال، ضروریست پیگیری موضوع از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ادامه یابد.
وی با تأکید بر اینکه وزیر آموزشوپرورش خواستار توقف موضوع بازنشستگی اجباری اساتید شده بود، گفت: مجلس از تمام مسیرهای قانونی این موضوع را پیگیری میکند و قطعاً در حوزه بازنشستگی نیز ظرفیتهای لازم برای احقاق حق اساتید استفاده خواهد شد.
عظیمیراد با بیان اینکه در این نشست به مسئله معلمان غیررسمی نیز پرداخته شد، افزود: معلمان نهضتی، طرح امین و سایر گروه معلمان مورد توجه قرار گرفتند. با توجه به برگزاری آزمون استخدامی آموزشوپرورش در سال جدید و وجود ظرفیت مناسب برای جذب معلم، پیشنهاد شد، سهمی از این ظرفیت برای نیروهای فعلی در نظر گرفته شود تا از ایجاد ناامیدی جلوگیری گردد. این موضوع بهعنوان مطالبهای جدی مطرح شد و تأکید گردید که باید به احقاق حقوق این افراد توجه شود.
وی همچنین گفت: پیشنهاد شد هزینه قرارداد کار معینها به میزان ۲.۲ همت از محل بودجه آموزشوپرورش پرداخت شود. گفتنی است با حمایت رئیس کمیسیون آموزش، بودجه مناسبی در سال جاری به این وزارتخانه اختصاص یافته است.
عظیمیراد در ادامه به زمانبندی امتحانات نهایی اشاره کرد و گفت: طبق تصمیمگیری انجامشده، بعد از اعلام رسمی پایان جنگ و بازگشت شرایط کشور به حالت عادی از سوی شورای عالی امنیت ملی، امتحانات نهایی با فاصله دو تا چهار هفته برگزار خواهد شد. مجلس اصرار داشت این فاصله یک تا دو ماه باشد، اما وزارتخانه با توجه به احتمال طولانی شدن جنگ و نامشخص بودن زمان پایان آن تأکید داشت که فاصله سه تا چهار هفته مناسبتر است. همچنین بیان شد که بازه دو تا چهار هفته نیز قابل بررسی است. بر این اساس، کنکور سراسری و آزمون دانشگاه فرهنگیان حدود ۱۵ روز تا سه هفته پس از امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.