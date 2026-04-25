سرپرست وزارت دفاع:
پیام وحدت مسئولان بیانگر انسجام ملی در مواجهه با تهدیدات است
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سرپرست این وزارتخانه با اشاره به محتوای پیام رئیسجمهور، این موضع را بیانگر انسجام ملی و همافزایی میان ارکان مختلف کشور در مواجهه با تهدیدات دانست.
دکتر پزشکیان با انتشار پیامی نوشته بود:
«در ایران، تندرو و میانهرو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین دولت و ملت با تابعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»