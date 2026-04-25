انسداد ۱۴۸۸حلقه چاه غیرمجاز با دستور قضایی برای مقابله با برداشتهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که در سال ۱۴۰۴ مجموعا با انسداد ۱۴۸۸ حلقه چاه غیرمجاز از برداشتهای بی رویه از سفرههای زیرزمینی جلوگیری شده است.
به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز در حوزه مقابله با چاههای غیرمجاز که تهدیدی خطرناک برای منابع آبی و سفرههای زیرزمینی استان است گفت: یکی از اهداف و محورهای مهم ایجاد «قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرد مقابله با برداشت غیرمجاز منابع زیرزمینی در راستای جلوگیری از پدیده فرونشست زمین، تشدید گرد و غبار و آلودگی هوا بهمنظور حفظ منابع طبیعی است.
وی با اشاره به مصوبات متعدد نشستهای «شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز» در خصوص مقابله با حفر چاهها و انسداد چاههای غیرمجاز بیان کرد: بر اساس گزارش شرکت آب منطقهای استان و در اجرای مصوبات این شورا، اقدامات مؤثری در مسدودسازی چاههای غیرمجاز در سال گذشته انجام شد و آمار عملکردی نشاندهنده رشد مستمر اقدامات پس از تشکیل قرارگاه است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه قبل از تشکیل قرارگاه یعنی در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده بود اضافه کرد: این در حالی است که در یک جهش معنادار در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۵۰۲ حلقه افزایش یافت.
رئیس شورای شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در خصوص عملکرد مقابلهای در حوزه چاههای غیرمجاز در سال گذشته متذکر شد: در سال ۱۴۰۴، اقدامات با رشد ١٢ درصدی نسبت به سال قبل از آن از ۱۳۳۳ حلقه به ۱۴۸۸ حلقه چاه افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه در کنار مسدود سازی چاههای غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه نیز در اولویت است گفت: در این راستا و برای مقابله با حفاریهای غیرمجاز، توقیف تجهیزات مرتبط نیز تحت پیگیری و نظارت قرار دارد.