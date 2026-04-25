رئیس قوه قضاییه:

اصفهان و طبس بار دیگر برای آمریکایی‌ها در آب‌های خلیج‌فارس تکرار خواهد شد

​رئیس قوه قضاییه نوشت:آمریکایی‌ها بدانند که توانایی محاصره دریایی ایران را نیز ندارند؛ اصفهان و طبس بار دیگر در آب‌های خلیج‌فارس تکرار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:پنجم اردیبهشت، سالروز شکست مفتضحانه نظامیان آمریکایی در طبس، امروز برای مردم ایران اسلامی رنگ و بویی متفاوت دارد. 

 

کماندو‌های دشمنِ مفلوک، در جنگ اخیر، این‌بار در اصفهان زمین‌گیر شدند و شکستی سنگین و درس‌آموز از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران خوردند.

آمریکایی‌ها بدانند که توانایی محاصره دریایی ایران را نیز ندارند؛ اصفهان و طبس بار دیگر در آب‌های خلیج‌فارس تکرار خواهد شد.

