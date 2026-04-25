بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سالروز شکست مفتضحانه و عبرتآموز ایالات متحده آمریکا در طبس
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پاسداشت پنجم اردیبهشت سالروز شکست دشمن در صحرای طبس بیانیهای منتشر کرد.
به گزارش ایلنا،متن بیانیه به شرح زیر است:
امسال و در شرایطی که سلسله شکستهای آمریکا در مقابل ملت ایران ، در جلو چشم جهانیان جلوه گر است پاسداشت و بزرگداشت یاد ماجرای مهم طبس بیش از گذشته اهمیت راهبردی دارد. پنجم اردیبهشتماه، یادآور یکی از عبرتآموزترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر ایران اسلامی است. روزی که اراده الهی و نصرت خدایی، هیمنه پوشالی قدرتی را در هم شکست که خود را صاحب جهان و بیرقیب در نظام بینالملل میپنداشت. شنها ماموران خدا شدند و قدرت لایزال الهی، ادعای قدرت نظام سلطه را در هم شکست و در واقع حادثه طبس، نماد فروپاشی دستگاه محاسباتی نظام سلطه شد که مبتنی بر برتری مطلق و غفلت از عنصر ایمان بود.
امروز، در شرایطی که مواجهه جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه و آمریکای سفاک وارد مراحل پیچیدهتر و ابعاد چندلایهتر شده است، بازخوانی و بازاندیشی پیرامون این رخداد تاریخی اهمیت مضاعف مییابد. تجربه طبس نشان داد که هرگونه طراحی مبتنی بر فشار،زورگویی، تهدید و مداخله، در برابر ملتی که بر پایه ایمان به خدا، تبعیت از ولی خدا، وحدت کلمه و خودباوری ملی ایستاده است، محکوم به شکست است. این واقعیت، قاعده راهبردی در معادلات جاری منطقهای و بینالمللی است و در جنگ ۴۰ روزه اخیر نیز ماجرای طبس در اصفهان به زیبایی تکرار شد تا مشخص شود شکست آمریکا در طبس یک اتفاق نبوده بلکه رویدادی تکرارشونده مبتنی بر نصرت الهی است.
تحولات جاری بهروشنی گواه آن است که هرچند رویکردهای خصمانه آمریکا، از تغییر شکل مداخلات سخت به ترکیبی از فشارهای اقتصادی،نبرد نظامی، ترور، جنگ شناختی و عملیات روانی تغییر یافته، اما ماهیت آن همچنان مبتنی بر تضعیف استقلال ملت ایران و مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران است. در چنین فضایی، هرگونه خطای محاسباتی در تحلیل رفتار طرف مقابل یا اتکا به وعدههای غیرقابل اعتماد وی، میتواند هزینهساز و پرمخاطره باشد. تجربههای گذشته، بهویژه در حوزه تعاملات سیاسی و توافقات بینالمللی، نشان داده است که راهبرد صحیح، نه در اعتماد به دشمن، بلکه در تقویت بنیانهای قدرت ملی و افزایش تابآوری داخلی و شکل دهی به مولفه های ایران قوی و پیشرفته نهفته است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت و پاسداست و نکوداشت این روز بزرگ و تاریخی، تأکید مینماید که مسیر عزت و پیشرفت ملت ایران، در تداوم همان راه معنوی و قرآنی و نورانی است که در طبس به ثمر نشست و جواب داد. مسیری مبتنی بر ایمان عمیق و مقاومت فعال و هوشمندانه و پرهیز از هرگونه وابستگی به قدرتهای سلطهگر. بیتردید، آینده این ملت در پرتو همین اصول، آیندهای مقتدر، مستقل و الهامبخش برای سایر ملتهای آزادیخواه جهان خواهد بود.
پنجم اردیبهشت، یادآور قاعده ماندگار در معادلات قدرت است: هرجا اراده ملت و نصرت الهی در کنار هم قرار گیرد، هیچ قدرتی توان تحمیل اراده خود را نخواهد داشت.
طبس و طبس ها تکرار خواهد شد و پیروز نهایی ملت مومن ایران است انشاءالله