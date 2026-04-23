سردار قاآنی:
اتحاد خیابان و انسجام مسئولان پشتوانه جبهه مقاومت است
کد خبر : 1777178
فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه مجازیش نوشت: پشتوانه جبهه مقاومت و رزمندگان بدون مرز در جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی اتحاد خیابان و انسجام مسئولین است.
به گزارش ایلنا متن کامل پیام سردار اسماعیل قاآنی بدین شرح است:
پشتوانه جبهه مقاومت و رزمندگان بدون مرز در جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی اتحاد خیابان و انسجام مسئولین است. همانها که میگویند: همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.