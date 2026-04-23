محسنی اژهای:
متجاوز جنایتکار پشیمان خواهد شد
رییس قوه قضاییه گفت: رئیسجمهور سِفله آمریکا باید بداند «تندرو» و «میانهرو» واژگانی مجعول و بیمایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محسنی اژهای در صفحه خود در فضای مجازی نوشت:
«رئیسجمهور سِفله آمریکا باید بداند «تندرو» و «میانهرو» واژگانی مجعول و بیمایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد. در ایران اسلامی همه اقشار و جناحها در نهایت قوام و انسجام در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب هستند. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و امروز یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.
متجاوز جنایتکار پشیمان خواهد شد.»