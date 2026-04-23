به گزارش ایلنا، سفارت ایران در مکزیک و «جبهه ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی مکزیک» که متشکل از حدود ۶۰ سازمان اجتماعی و اتحادیه‌های کارگری این کشور است، آغاز کارزار «من از ایران حمایت می‌کنم» را اعلام کردند. هدف این کارزار، اطلاع‌رسانی و ایجاد آگاهی در میان مردم مکزیک درباره حملاتی است که جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با آن مواجه است.

در نشست خبری که روز چهارشنبه در پایتخت این کشور برگزار شد، نمایندگان این جبهه حمایت خود را از دولت ایران اعلام کرده و گفتند که تنش‌های بین‌المللی ناشی از منافع ژئوپلیتیکی است؛ از جمله اصرار امپریالیستی آمریکا برای کنترل منابع طبیعی و زنجیره‌های تأمین با هدف مهار توسعه علمی و فناوری ایران و کشورهای متحدش از جمله چین و روسیه.

سوفیا ناوا هرناندس، نماینده این جبهه، اظهار کرد که این کارزار به دنبال آن است که شهروندان مکزیکی درباره تحولات بین‌المللی و پیامدهای احتمالی آن برای مکزیک آگاه شوند.

وی تأکید کرد که دفاع از ایران به معنای حفاظت از آمریکای لاتین و مکزیک هم هست؛ چراکه این کشور هم در معرض تهدید مداخلات آمریکا قرار داشته است.

در همین مراسم، ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، از ابراز حمایت سازمان‌های مکزیکی قدردانی کرد و آن را نشانه روحیه مستقل مردم مکزیک دانست.

این دیپلمات تصریح کرد که ایران آماده است از طریق گفت‌وگو با ایالات متحده به راه‌حلی مسالمت‌آمیز دست یابد، اما هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات جاری، آمادگی لازم دفاعی را هم خواهد داشت.

وی همچنین تأکید کرد که ایران به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نیست و بار دیگر اعلام کرد که سیاست خارجی این کشور بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز است؛ در عین حال بر حق ایران در تعیین سرنوشت خود تأکید کرد.

از سوی دیگر، اعضای این جبهه معتقدند که ایران موضعی در دفاع از حاکمیت خود اتخاذ کرده و آن را الگویی جهانی در برابر آنچه «فشارهای بین‌المللی» خواندند، توصیف کردند.

سوفیا ناوا در گفت‌وگو با نشریه «بوسوس» گفت: ایران نشان داده که می‌تواند در برابر این گروه از همدستان که به دنبال نابودی منابع بشریت هستند، ایستادگی کند. باید امپریالیسم و صهیونیسم را متوقف کرد؛ جمهوری اسلامی ایران این کار را کرده و به همین دلیل ما با آن همبستگی داریم.

جبهه ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی مکزیک در ۱۴ فوریه گذشته و با اتحاد سازمان‌هایی از دست‌کم ۲۰ ایالت این کشور شکل گرفت. این جبهه در ادامه برنامه‌های خود اعلام کرد که یک نشست بین‌المللی ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی را در محل سندیکای کارگران برق مکزیک در مکزیکوسیتی برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام/