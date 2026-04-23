در نامههای جداگانه به سازمان ملل؛
اعتراض ایران به سوء استفاده آمریکا از خاک و آسمان ۵ کشور
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل این سازمان و شورای امنیت درخصوص سوء استفاده آمریکا از خاک و آسمان ۵ کشور قطر، کویت، بحرین، امارات و عربستان به شدت اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نامههایی جداگانه به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت گفت: با توجه به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن قلمرو خویش به سایرین جهت ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به اقدام غیرقانونی مزبور اعلام میکند.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از دولتهای قطر، کویت، بحرین، امارات و عربستان میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت و از تداوم بهرهبرداری از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند.
همزمان با انتشار این نامه، فرمانده نظامیان تروریست آمریکا در منطقه اذعان کرد که بحرین، امارات، عربستان سعودی، قطر، کویت و اردن همکاری فوقالعاده ای در جنگ علیه ایران داشتنند. برد کوپر افزود: این کشورها با در اختیار گذاشتن خاک و پایگاهایشان، به آمریکا در حملات هوایی، موشکی و پهبادی به شهرهای مختلف ایران کمک کردند .
متن کامل پنج نامه ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت به شرح زیر است:
۱- نامه ایران درباره قطر
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعام و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۹، ۱۶، ۲۶، ۳۰ و ۳۱ مارس ۲۰۲۶، بدینوسیله مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای مستمر بهعملآمده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، احراز گردیده است که متجاوز، یعنی ایالات متحده آمریکا، کماکان از قلمرو و حریم هوایی قطر جهت طراحی، تدارک، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران بهرهبرداری نموده است. نمونه مشخصی از این امر به شرح ذیل میباشد:
• ساعت ۱۰:۵۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی پی-۸-اِی متعلق به ایالات متحده آمریکا که از حریم هوایی دولت قطر عملیات مینمود، پشتیبانی اطلاعاتی از جنگندههای ایالات متحده آمریکا بهعمل آورده است.
با عنایت به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن قلمرو خویش به سایرین جهت ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به اقدام غیرقانونی مزبور اعلام داشته و قاطعانه از دولت قطر میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم بهرهبرداری از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
۲ - نامه ایران درباره کویت
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعام و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶، ۱۸، ۲۶، ۳۰ و ۳۱ مارس ۲۰۲۶، بدینوسیله مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای مستمر بهعملآمده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، احراز گردیده است که متجاوز، یعنی ایالات متحده آمریکا، کماکان از قلمرو و حریم هوایی کویت جهت طراحی، تدارک، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران بهرهبرداری نموده است. نمونه مشخصی از این امر به شرح ذیل میباشد:
• ساعت ۰۶:۱۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای آواکس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی دولت کویت و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به هواپیماهای جنگنده ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۰۷:۳۶ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده اِف-۲۲ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی دولت کویت و عبور از آن، اقدام به بمباران اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نموده است؛
• ساعت ۱۶:۰۶ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ و اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی دولت کویت و عبور از آن، اقدام به بمباران اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۹:۱۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۶ و اِف-۳۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی دولت کویت و عبور از آن، اقدام به بمباران اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛ و
• ساعت ۲۳:۵۸ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی دولت کویت و عبور از آن، اقدام به بمباران اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند.
با عنایت به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن قلمرو خویش به سایرین جهت ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به اقدام غیرقانونی مزبور اعلام داشته و قاطعانه از دولت کویت میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم بهرهبرداری از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
۳- نامه ایران درباره بحرین
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعام و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶، ۱۸، ۲۶، ۳۰ و ۳۱ مارس ۲۰۲۶، بدینوسیله مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای مستمر بهعملآمده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، احراز گردیده است که متجاوز، یعنی ایالات متحده آمریکا، کماکان از قلمرو و حریم هوایی بحرین جهت طراحی، تدارک، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران بهرهبرداری نموده است. نمونه مشخصی از این امر به شرح ذیل میباشد:
• ساعت ۱۲:۵۰ مورخ ۲۳ مارس ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و دولت بحرین و عبور از آنها، اقدام به بمباران اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نموده است؛
• ساعت ۲۱:۵۶ مورخ ۲۳ مارس ۲۰۲۶، هواپیماهای بمبافکن بی-۱ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی دولت بحرین و عبور از آن، اقدام به بمباران اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛ و
• ساعت ۱۰:۵۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند هواپیمای شناسایی پی-۸-اِی متعلق به ایالات متحده آمریکا که بر فراز حریم هوایی پادشاهی بحرین فعالیت مینمود، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به هواپیماهای جنگنده ایالات متحده آمریکا نموده است.
با عنایت به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن قلمرو خویش به سایرین جهت ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به اقدام غیرقانونی مزبور اعلام داشته و قاطعانه از پادشاهی بحرین میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم بهرهبرداری از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد. پادشاهی بحرین مسئولیت کامل کلیه تبعات ناشی از این نقضهای فاحش را بر عهده دارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
۴- نامه ایران درباره امارات
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعام و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶، ۲۶، ۳۰ و ۳۱ مارس و همچنین ۶ و ۹ آوریل ۲۰۲۶، بدینوسیله مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای مستمر بهعملآمده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، احراز گردیده است که متجاوز، یعنی ایالات متحده آمریکا، کماکان از قلمرو و حریم هوایی امارات جهت طراحی، تدارک، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران بهرهبرداری نموده است. نمونه مشخصی از این امر به شرح ذیل میباشد:
• ساعت ۰۳:۴۵ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیماهای گشت دریایی و شناسایی پی-۸-اِی متعلق به ایالات متحده آمریکا که بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی فعالیت مینمودند، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نمودهاند؛
• ساعت ۰۴:۵۸ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم-کیو-۹ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نموده است؛
• ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۰:۵۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیماهای گشت دریایی و شناسایی پی-۸-اِی متعلق به ایالات متحده آمریکا که بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی فعالیت مینمودند، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نمودهاند؛
• ساعت ۱۲:۲۳ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده میراژ متعلق به امارات متحده عربی، با نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در جزیره قشم نموده است؛
• ساعت ۱۲:۴۲ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد آکینجی متعلق به امارات متحده عربی، با نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به انجام عملیات شناسایی و حملات بمبارانی علیه اهدافی در محدوده تنگه هرمز تا جزیره ابوموسی نموده است؛
• ساعت ۱۸:۰۴ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده میراژ متعلق به امارات متحده عربی، با نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در تنگه هرمز و جزایر نموده است؛
• ساعت ۱۸:۴۴ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده اِف-۱۶ متعلق به امارات متحده عربی، با نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به انجام پروازهای شناسایی بر فراز جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، قشم و ابوموسی نموده است؛
• ساعت ۲۰:۰۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیماهای گشت دریایی و شناسایی پی-۸-اِی متعلق به ایالات متحده آمریکا که بر فراز حریم هوایی امارات متحده عربی فعالیت مینمودند، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نمودهاند؛
• ساعت ۲۰:۱۴ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده اِف-۱۶ متعلق به امارات متحده عربی، با نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به انجام پروازهای شناسایی بر فراز تنگه هرمز و جزایر نموده است؛
• ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۲۲:۳۵ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده میراژ متعلق به امارات متحده عربی، با نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در جزایر هنگام و سیری نموده است؛
• ساعت ۰۱:۱۰ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• از ساعت ۰۵:۱۸ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی آی-کیو-۴-سی متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۰۶:۰۹ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۳۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۰۹:۵۳ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم-کیو-۹ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نموده است؛
• ساعت ۱۲:۲۵ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۳:۳۴ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۳:۵۲ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۶:۱۸ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم-کیو-۹ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی امارات متحده عربی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نموده است؛
• از ساعت ۲۲:۳۵ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند جنگنده اِف-۱۶ متعلق به امارات متحده عربی، با نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به انجام پروازهای شناسایی بر فراز آسمان بندر لنگه نموده است.
با عنایت به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از اقدامات غیرقانونی آنها و مشارکت در اعمال تجاوزکارانه و حملات مسلحانه علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دیگر، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید، صریح و محکومیت قاطع خود را نسبت به ارتکاب مستقیم تجاوز از سوی امارات متحده عربی، به شرح فوق، اعلام میدارد. دولت امارات متحده عربی مسئولیت کامل کلیه تبعات ناشی از این نقضهای فاحش را بر عهده دارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
۵- نامه ایران درباره عربستان
بسم الله الرحمن الرحیم
بنا به دستور دولت متبوعام و پیرو مکاتبات پیشین اینجانب از جمله نامههای مورخ ۳، ۷، ۱۶، ۲۶، ۳۰ و ۳۱ مارس و همچنین ۶ آوریل ۲۰۲۶، بدینوسیله مراتب ذیل را به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت میرساند:
بر اساس پایشها و ارزیابیهای مستمر بهعملآمده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، احراز گردیده است که متجاوز، یعنی ایالات متحده آمریکا، کماکان از قلمرو و حریم هوایی عربستان جهت طراحی، تدارک، تجهیز و اجرای حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران بهرهبرداری نموده است. نمونه مشخصی از این امر به شرح ذیل میباشد:
• ساعت ۰۰:۵۸ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ و اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۰۱:۰۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای شناسایی یو-۲-اِس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۰۶:۱۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۰۶:۴۶ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۳۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۰۷:۴۶ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۲۲ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۰۹:۱۶ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۳۵ و اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی اِم-کیو-۴-سی متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۱۱:۵۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۱۶:۰۶ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ و اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۷:۵۹ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۱۹:۱۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۳۵ و اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۹:۳۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۲۲:۵۰ مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۰۰:۵۸ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ و اِف-۱۶ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۰۵:۴۰ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای رله ارتباطیای-۱۱ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۰۶:۲۴ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکس متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۱۰:۳۷ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی اِم-کیو-۴ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نموده است؛
• ساعت ۱۱:۱۵ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد شناسایی اِم-کیو-۴-سی متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ و اِف-۳۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۳:۰۲ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۳۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛
• ساعت ۱۴:۵۰ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک فروند پهپاد اِم-کیو-۹ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نموده است؛
• ساعت ۱۴:۵۰ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، هواپیمای فرماندهی و کنترل آواکسای-۳ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، مبادرت به ارائه پشتیبانی اطلاعاتی به جنگندههای ایالات متحده آمریکا نموده است؛
• ساعت ۲۳:۱۱ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، هواپیماهای بمبافکن بی-۱ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند؛ و
• ساعت ۲۳:۲۵ مورخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اِف-۱۵ متعلق به ایالات متحده آمریکا، با بهرهبرداری از حریم هوایی پادشاهی عربستان سعودی و عبور از آن، اقدام به اجرای حملات بمبارانی علیه اهدافی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران نمودهاند.
با عنایت به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از در اختیار قرار دادن قلمرو خویش به سایرین جهت ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی فوقالذکر اعلام داشته و قاطعانه از پادشاهی عربستان سعودی میخواهد اصول حسن همجواری را رعایت نموده و از تداوم بهرهبرداری از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بهعمل آورد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد