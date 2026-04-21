دیدار جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا، امیردریادار فرامرز بمانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه دریادار حسین رضایی مشاور عالی توسعه راهبردی نیروری دریایی ارتش با حضور در وزارت امور خارجه، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کردند.

دریادار بمانی با ابلاغ سلام گرم و مراتب قدردانی فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خصوص رزمندگان ناوهای دنا و بوشهر از وزیر امور خارجه و سفارتخانه‌های کشورمان در سریلانکا و هند، بر عزم راسخ سربازان دلیر ایران در نیروی دریایی ارتش در ادامه راه شهیدان والامقام ناوچه دنا برای حراست از امنیت و عزت ایران تاکید کرد.

در این دیدار، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، لوح تقدیر دریادار شهرام امیری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به وزیر امور خارجه تقدیم کرد و از تلاش‌های صورت گرفته توسط وزیر امورخارجه و سفرای کشورمان در کلمبو و دهلی به خاطر هماهنگی و مساعدت در بازگرداندن پیکرهای پاک شهدای عزیز ناوشکن دنا و نیز دلیرمردان ناو بوشهر به کشور تشکر نمود.

وزیر امور خارجه با تشکر از حضور جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در وزارت امور خارجه، یاد و خاطره فرماندهان و رزمندگان شهید ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از کیان ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را گرامی داشت و تصریح کرد: اقتدار رزمندگان جان برکف در ارتش و سپاه پشتوانه‌ای محکم برای صیانت از منافع ملی در دستگاه دیپلماسی است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین یاد و خاطره شهدای سرافراز ناوشکن دنا که در جریان جنایت جنگی آمریکا در آب‌های بین‌المللی به شهادت رسیدند را گرامی داشت.

