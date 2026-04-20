پزشکیان در بازدید و نظارت ستادی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
حمایت هدفمند از کسبوکارهای گردشگری ضروری است/ تاکید بر مرمت فوری آثار آسیبدیده در حملات اخیر
رئیس جمهور ضمن بررسی آخرین وضعیت حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، بر تسریع در مرمت آثار آسیبدیده، حمایت هدفمند از فعالان گردشگری و تقویت زیرساختهای این بخش تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آخرین وضعیت عملکرد این وزارتخانه در حوزههای مختلف، بهویژه در شرایط خاص کشور را مورد بررسی دقیق قرار داد.
رئیس جمهور در نشستی با وزیر و معاونین این وزارتخانه، گزارشی جامع از میزان خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در پی حملات تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی دریافت کرد. بر اساس این گزارش، تعدادی از آثار ثبت ملی و برخی زیرساختهای گردشگری در مناطق هدف، دچار آسیبهای جدی شدهاند که ارزیابیهای میدانی و اقدامات اولیه برای مرمت و بازسازی آنها آغاز شده است.
پزشکیان با تأکید بر اهمیت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی کشور، خواستار تسریع در مستندسازی خسارات، جذب اعتبارات اضطراری و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای احیای این آثار شد.
در بخش دیگری از این نشست، عملکرد وزارتخانه در مدیریت سفرهای نوروزی مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق گزارش ارائهشده، با وجود محدودیتها و شرایط خاص، تمهیدات قابل قبولی در حوزه اسکان، حملونقل، خدمات رفاهی و نظارت بر تأسیسات گردشگری اتخاذ شد که موجبات توزیع متوازن سفر و افزایش رضایتمندی نسبی مسافران نوروزی را فراهم کرد.
تقویت زیرساختهای هوشمند، راهاندازی سامانههای یکپارچه خدمات سفر و افزایش نظارتهای میدانی از جمله اقدامات برجسته این دوره عنوان شد.
همچنین در ادامه، وضعیت مشاغل و کسبوکارهای مرتبط با حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی که در اثر جنگ و تحولات اخیر دچار آسیب شدهاند، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، بستههای حمایتی شامل تسهیلات مالی، تعویق بازپرداخت بدهیها، حمایتهای بیمهای و برنامههای توانمندسازی برای فعالان این حوزه تشریح شد.
پزشکیان با تأکید بر نقش این بخش در اشتغالزایی و پایداری اقتصادی مناطق مختلف کشور، بر ضرورت هدفمند بودن حمایتها و جلوگیری از وقفه در زنجیره تولید و خدمات تأکید کرد.
پزشکیان در جمعبندی این بازدید، با اشاره به اهمیت راهبردی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حفظ سرمایههای هویتی و تقویت دیپلماسی فرهنگی، خواستار انسجام بیشتر میان دستگاههای اجرایی، استفاده از ظرفیت نخبگان و تسریع در اجرای برنامههای بازسازی و توسعهای شد.
رئیسجمهور همچنین با قدردانی از مدیران و تمامی تلاشگران این وزارتخانه، فعالان صنعت گردشگری، کنشگران حوزه صنایع دستی و میراثداران فرهنگی کشور، بر ضرورت تقویت حمایت از بخش خصوصی و توسعه صنعت گردشگری تأکید کرد.
پزشکیان در همین راستا، با هدف ایجاد یک جنبش ملی برای احیای میراث فرهنگی و طراحی حمایتهای هدفمند از فعالان صنایع دستی، به وزرای ذیربط از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد تا برنامههای حمایتی لازم را تدوین و اجرا کنند.