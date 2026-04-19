صورت جلسه هیات نظارت و وزارت کشور برای تغییر زمان انتخابات شوراها

وی در ادامه افزود: در این جلسه که نواب اول و دوم رئیس مجلس نیز در آن حضور داشتند صورت جلسه‌ای برای تغییر زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها تنظیم شد. بر اساس این صورت جلسه شوراهای دوره ششم همچنان به کار خود ادامه خواهند داد تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی پایان زمان شرایط جنگی در کشور را اعلام کند.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این صورت جلسه زمانی که پایان شرایط جنگی در کشور توسط شورای عالی امنیت ملی اعلام شود ۴۵ روز بعد از عادی شدن شرایط هفتمین دوره انتخابات شوراها برگزار خواهد شد و پس از برگزاری انتخابات ۴۵ روز دیگر شوراهای هفتم کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی در پایان افزود: این صورت جلسه به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده تا این شورا نظر نهایی را در این باره اعلام کند.