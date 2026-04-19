۵۰ درصد حقوق ماهانه رئیس قوه قضاییه برای کمک به آسیبدیدگان در جنگ تحمیلی سوم اختصاص یافت
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، در راستای پویش ایران همدل و پشتیبانی مردمی از خانوادههای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، به معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دستور داد، ۵۰ درصد حقوق و دریافتی ماهانه خود را فعلاً به مدت ۶ ماه (از فروردین تا شهریور ۱۴۰۵) به مصارفی در راستای کمک به آسیبدیدگان در جنگ تحمیلی سوم اعم از ایرانی یا محور مقاومت (به ویژه لبنان) با تشخیص مسئولین ذیربط پرداخت کند.