بررسی راهکارهای حقوقی استیفای حقوق مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم در نشست تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نخستین نشست تخصصی ستاد دفاع حقوقی از کشور گفت: این کانون آماده اعلام وکالت رایگان به تمام آسیبدیدگان جنگ تحمیلی سوم است و مردم میتوانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، وکالت مدنی خود را برای پیگیری شکایت از متجاوزان به این کانون اعطا کنند.
به گزارش ایلنا، نخستین نشست تخصصی کمیته بینالملل ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور در کانون وکلای دادگستری مرکز، با حضور جمعی از اساتید، وکلا و حقوقدانان حوزه بینالملل با موضوع بررسی راهکارهای حقوقی استیفای حقوق مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم، در محل کانون مرکز برگزار شد.
در این نشست هماندیشی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره و نیز برخی روسای ارکان کانون وکلای دادگستری مرکز، جمعی از وکلای حوزه حقوق بینالملل و اساتید حقوق دانشگاه و نیز مدیران حقوقی وزارتخانههای امور خارجه و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، راهکارهای طرح دعوی علیه متجاوزان به خاک ایران و نقض تمامیت ارضی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست در چهار محور «امکانسنجی طرح دعوی از طرف دولت و مردم ایران در مراجع قضایی و شبه قضایی بینالمللی و دادگاههای داخلی»، «بررسی راهکارها و آثار توسل به سازوکارهای غیر قضایی در نهادهای بینالمللی»، «بررسی استدلالها و دفاعیات احتمالی دولت ایران در برابر دعاوی احتمالی مطروحه از سوی کشورهای ثالث» و نیز «وضعیت حقوقی تنگه هرمز و امکانسنجی بازخوانی رژیم حقوقی آن» برگزار شد و هر یک از حاضران نقطه نظرات خود را راجع به موضوعات این نشست مطرح کردند.
در این نشست محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور که در این نهاد صنفی و مدنی تشکیل شده است، یکی از نقشهای ستاد را تولید محتوا و ارائه نظر علمی و مشورتی حقوقی به کشور جهت استیفای حقوق مردم ایران در عرصههای داخلی و بینالمللی توصیف کرد و گفت: در طول سومین جنگ تحمیلی علیه کشور، کانون وکلای مرکز ضمن صدور بیانیههای مختلف و محکومیت تجاوز دولت آمریکا و رژیم اسرائیل، نامهنگاریهایی با تشکلهای بینالمللی حقوقی نظیر کانون وکلای بینالمللی (IBA) و نیز دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر این سازمان انجام داد. این نامهنگاریها از آنرو حائز اهمیت است که کانون وکلا در ایران یک نهاد مدنی کاملا مستقل است و از این حیث پیگیریهایش در عرصه بینالمللی، اعتبار و اهمیت مضاعفی مییابد.
شاهمحمدی همچنین با اشاره به آمادگی کانون وکلای دادگستری مرکز برای اعلام وکالت آسیبدیدگان جنگ تحمیلی اخیر به صورت رایگان، تصریح کرد: در همین زمینه طبق همکاری مشترکی که با کانون کارشناسان و کانون سردفتران و دفتریاران داریم، هر آسیبدیده جنگ تحمیلی اخیر که قصد پیگیری شکایت خود از متجاوزان را دارد میتواند با مراجعه به نزدیکترین دفترخانه اسناد رسمی جهت اقامه دعوا به کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت مدنی اعطا کند که تنظیم و اجرای موضوع این وکالت کاملا رایگان است.
در پایان این نشست پس از استماع نقطه نظرات تخصصی هر یک از اساتید و متخصصین حاضر در جلسه مقرر شد در راستای اهداف ستاد حقوقی و با حضور وکلا و حقوقدانان عرصه حقوق بینالملل، پنج کمیته تخصصی تشکیل شود.