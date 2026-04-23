حامد یزدیان در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش حقوق اعضای هیئت علمی گفت: جایگاه علم و دانش در همه کشور غیرقابل‌‌انکار است. در همین ایام جنگ تحمیلی سوم می‌بینیم که قدرت نظامی ما، بنیه دفاعی و مسائل هسته‌ای ما چه قدر دیده می‌شود و مرهون علم و دانش ایرانی است.

نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس افزود: شاید نقدهایی به سیستم آموزش عالی کشورمان وجود داشته باشد که باید در جای خودش بررسی شود، اما کسی نمی‌تواند منکر نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در بخش رشد و پیشرفت علمی شود. منطقی است که اعضای هیئت علمی باید انگیزه کافی برای فعالیت علمی، پژوهشی و آموزشی داشته باشند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پدیده مهاجرت اعضای هیئت علمی گفت: الان حقوق اساتید دانشگا‌ه‌های غربی تا حدود ۱۰۰ هزار دلار در سال هم می‌رود. در کانادا و آلمان حدود ۶۵ تا ۹۰ هزار دلار دریافتی دارند. حتی در برخی کشورهای منطقه هم دریافتی‌ها قابل توجه است. در عربستان و امارات حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار دلار دریافتی محاسبه شده است. این اعداد در مقایسه با ایران بسیار بالاتر است، به همین خاطر میل به مهاجرت در نخبگان ما را افزایش داده است.

یزدیان با بیان اینکه حقوق اعضای هیئت علمی در سال‌های اخیر شبیه سایر اقشار جامعه متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است، گفت: اعضای هیئت علمی ما مسئولیت‌های سنگینی دارند. تصمیم وزارت علوم برای افزایش حقوق این قشر بسیار شایسته و درخور تقدیر است. نباید فضای مقایسه‌ای بین کارمندان دانشگاهی با اعضای هیئت علمی پیش بیاید.

وی خاطرنشان کرد: کارمندان حوزه علم و دانشگاه باید با کارمندان سایر دستگاه‌های اجرایی مقایسه شوند. ما مخالف افزایش حقوق کارمندان شریف و افزایش رفاهیات آنها نیستیم. مسئله این است که نباید بگوییم مثلا مطابق با افزایش حقوق پزشکان، حقوق پرستاران هم به همان میزان افزایش پیدا کند.

