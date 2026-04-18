پیام پزشکیان به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
ارتش، نهادی برخاسته از متن مردم، نماد عزت، اقتدار و استقلال ملی است
رئیس جمهور در پیامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران را نهادی برآمده از متن مردم و مظهر عزت، اقتدار و استقلال ملی معرفی و بر نقش بیبدیل ارتشیان در پاسداری از امنیت و آرامش کشور تأکید کرد.
رئیس جمهور همچنین در این پیام، با اشاره به شرایط حساس کشور و تهدیدات موجود، بر همافزایی و آمادگی نیروهای مسلح در دفاع از کشور تأکید و نقش ارتش در کنار سایر ارکان دفاعی را تعیینکننده و اثرگذار دانست.
رئیس جمهور پیوند عمیق ارتش با مردم و حضور فعال آن در عرصههای امدادرسانی و خدمترسانی را از ویژگیهای ممتاز ارتش جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به همه ارتشیان غیور، مؤمن و پرافتخار کشورمان تبریک و تهنیت عرض میکنم. این مناسبت خجسته، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدتها، ایثارگریها و ازخودگذشتگیهای این نیروی خدوم در پاسداری از سرزمین مقدس ایران و صیانت از امنیت و آرامش ملت شریف ایران است.
ارتش جمهوری اسلامی ایران، نهادی برخاسته از متن مردم، نماد عزت، اقتدار و استقلال ملی و رکن رکین دفاع از میهن و نظام جمهوری اسلامی است؛ نیرویی که در کنار سایر ارکان نیروهای مسلح، ستون استوار امنیت ملی بوده و با تکیه بر ایمان، روحیه انقلابی، انضباط و تخصص، جلوهای ماندگار از میهندوستی و مسئولیتپذیری را به نمایش گذاشته است.
امروز، در شرایطی که میهن عزیزمان در معرض تهاجم و فشارهای همهجانبه دشمنان، بهویژه اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرارگرفته است، ارتش در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نیروهای مسلح، با حضوری هوشمندانه، مقتدرانه و هماهنگ، تصویری روشن از همافزایی، آمادگی و فداکاری را به نمایش گذاشته و با صلابت اثبات کرده است که در دفاع از امنیت، عزت و استقلال کشور و نیز پاسداری از اسلامیت و ایرانیت این مرز و بوم، لحظهای درنگ نخواهد کرد.
حضور سرافرازانه ارتش در عرصههای دفاعی، بهویژه در جنگهای تحمیلی اخیر از جمله «جنگ رمضان»، نماد روشنی از ایستادگی، شهامت و روحیه فداکاری این نیروی مردمی در دفاع از کیان کشور است. مقاومت بیوقفه و پاسخ قاطع به دشمنان، بار دیگر نشان داد که ارتش و سپاه، دو بازوی توانمند اقتدار ملیاند که به پشتوانه ملت بزرگ ایران، تا پای جان در کنار مردم ایستاده و از حقوق آنان و تمامیت ارضی ایران عزیز دفاع خواهند کرد.
این نهاد ریشهدار، با اتکاء به ایمان دینی، غیرت ملی و هویت انقلابی، در سختترین میدانها حضوری مؤثر و تعیینکننده داشته و با اقتدار روزافزون در برابر هرگونه تجاوز و زیادهخواهی دشمنان ایستاده و سدّی مستحکم در برابر تهدیدات پدید آورده است.
از سوی دیگر، مردممحوری و پیوند عمیق با آحاد جامعه یکی از ویژگیهای ممتاز ارتش جمهوری اسلامی ایران است که موجب شده این نیرو، افزون بر ایفای نقش راهبردی در دفاع، بی هیچ ادعایی همواره در عرصههای مختلف امدادرسانی و یاری به مردم در رخدادهای طبیعی، حضوری فعال، صادقانه و امیدآفرین داشته باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران، از مجاهدتها، ایثارگریها و فداکاریهای خالصانه همه دلاورمردان این نهاد و خانوادههای صبورشان، بهویژه در شرایط حساس و خطیر کنونی، صمیمانه قدردانی مینمایم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون آنان را در مسیر پاسداری از عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی مسئلت دارم.
بیتردید، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان تجلی اقتدار ملی، پشتوانهای استوار برای ملت و دژی نفوذناپذیر در برابر دشمنان این مرز و بوم، با حفظ روحیه انقلابی و تکیه بر توان بومی، همچنان با صلابت و اقتدار، مسیر پرافتخار خود را در دفاع از میهن و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ادامه خواهد داد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران