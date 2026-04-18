در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت؛

بررسی نحوه اجرای بسته حمایتی دولت ویژه شرایط جنگی

بررسی نحوه اجرای بسته حمایتی دولت ویژه شرایط جنگی
نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صمت به منظور بررسی نحوه اجرای بسته حمایتی دولت ویژه شرایط جنگی کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای (یکشنبه ۳۰ فروردین ماه و سه شنبه اول اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد.

دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_دعوت از معاونان وزیر صمت برای ارائه گزارش از راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی در قالب بسته‌های حمایتی

_نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون نحوه اجرای بسته حمایتی دولت ویژه شرایط جنگی کشور

_دعوت از مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه به منظور ارائه گزارش از روند برآورد و جبران خسارات وارد شده به این واحد صنعتی.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
