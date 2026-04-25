یوسفی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
حمایت از ایرلاینها و دفاتر گردشگری برای جلوگیری از بیکاری در اولویت باشد/ اجازه ندهیم برخی دوباره مردم را دستهبندی و آنها را پاره پاره کنند
محور اصلی هرگونه تصمیمگیری در شرایط پساجنگ باید «مردم» باشند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعطیلی حدود پنجاه روزه برخی شرکتهای هواپیمایی و آسیب به هواپیماها و زیرساختهای فرودگاهی در جریان حملات اخیر، نسبت به تشدید بحران در صنعت هوایی هشدار داد و تأکید کرد: ایرلاینها که پیشتر نیز زیر فشار افزایش هزینه سوخت، نوسانات ارزی و تحریمها بودند، اکنون برای جلوگیری از تعدیل گسترده نیرو و ادامه فعالیت، نیازمند حمایت فوری دولت از جمله کمکهای بلاعوض و تسهیلات ارزانقیمت هستند.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیریهای کمیسیون عمران در خصوص جبران خسارات وارده در جنگ تحمیلی سوم که دشمن آمریکایی-صهیونیستی به کشور وارد کرده است، گفت: آمریکا و اسرائیل در این خیال خام بودند و برآوردند داشتند که در ۷۲ ساعت ملت مقتدر ایران را به زانو درمیآورند؛ اگر آنها نتوانستند به اهدافی که پیشبینی کرده بودند، یعنی تضعیف و سرنگونی نظام و از بین بردن قدرت دفاعی ما و تجزیه ایران، دست پیدا کنند، قطعاً و حتما حضور مردم در میدان، تلاش مسئولین چه دولتی و دولتمردان و چه در سطح ملی و استانی و شهرستانی در عرصه تأمین نیاز مردم عامل آن بود.
در عرصه دفاع از خود، جانانه دفاع میکنیم و دشمن را به ذلت و خفت میکشانیم
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین نقش بخش خصوصی، تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و صنعتگران در بخشهای مختلف، جهادگران عرصه صنعت نفت و گاز، پخش و پالایش، صنعت آب و برق، تأمین کالاهای اساسی در وزارت جهاد و بخش خصوصی که همان مردم بودند و حضور آگاهانه مردم در عرصه مصرف تأمین کالاهای اساسی همگی در این نتیجه مؤثر بودهاند. این نتیجه، حاصل همدلی و همافزایی، حضور مردم در خیابان و حضور رزمندگان در میدان است؛ بنابراین باید دست و بازوی تلاشگران این عرصه را که اجازه ندادند خللی در تأمین مایحتاج مردم به وجود بیاید، بوسید.
وی با بیان اینکه جنگ چیزی نیست که کسی در کشور به آن علاقهمند باشد، عنوان کرد: ما آغازگر جنگ نبودیم و ملتی بودیم که چند جنگ تمامعیار همچون جنگ تحریمی، جنگ دوازده روزه،جنگ تروریستی دیماه و تحریمهای ظالمانه، علیه ما تحمیل شد. ما علاقهمند به جنگ نبودیم، اما در عرصه دفاع از خود، جانانه دفاع میکنیم و دشمن را به ذلت و خفت میکشانیم.
نباید اجازه داد برخی دوباره مردم را دستهبندی و آنها را پاره پاره کنند
یوسفی با اشاره به اینکه در عرصه بازسازی هم باید با همدلی، همافزایی و اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی اعتماد و از امروز طراحی لازم برای بازسازی انجام شود، تاکید کرد: در این جنگ برخی از کسبوکارها و صنایع ما، از جمله صنایع فولادی، پتروشیمی، برخی شهرکهای صنعتی و بخشی از بخش کشاورزی، توسط دشمن آسیب دیدهاند؛ بنابراین لازم است اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در بخش کوتاهمدت، نخست باید مردم را بهعنوان ولینعمتان دانست و رمز پیروزی کشور که همان اتحاد مردم است و ایران متعلق به همه ایرانیان است را در نظر گرفت. نباید اجازه داد برخی تلاش کنند مردم را دستهبندی و دوباره آنها را پاره پاره کنند و به بحثهای حزبی و سیاسی و یا تصمیات موافق و مخالف بکشانند و دچار تفرقه کنند؛ چرا که رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتحاد است.
دولتمردان باید بستههای حمایتی کوتاهمدت و بلندمدت را آماده کنند
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم باید در روند بازسازیها قرار بگیرند تا اگر بنا است در بعضی از بخشها صرفه جویی کنند، در جریان امور قرار بگیرند تا همراهی لازم را داشته باشند. از سوی دیگر، دولتمردان باید بستههای حمایتی کوتاهمدت و بلندمدت را آماده کنند.
وی ادامه داد: در کوتاهمدت، این اقدامات شامل معافیتهای مالیاتی و توجه به معیشت کارکنان، کارگران و کارمندان شاغل در شرکتها، بهویژه در بخشهای فولادی، پتروشیمی، صنایع و معادن آسیبدیده و همچنین بخش کشاورزی است. این حمایتها باید بهصورت کمکهای بلاعوض، تسهیلات قرضالحسنه و جلوگیری از بیکار شدن کارگران و کارمندان این بخشها اعمال شود و این امر باید خط قرمز تلقی شود. همچنین باید از صنعتگرانی که بهطور مستقیم در حملات دشمن صهیونیستی و آمریکایی آسیب دیدهاند و از کسانی که بهطور غیرمستقیم از جنگ متأثر شدهاند، حمایت شود.
یوسفی با یادآوری این نکته که بخشی از کسبوکارها به طور غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدهاند، بیان کرد: برای مثال، کسبوکارهایی مانند حوزه گردشگری سیاحتی و زیاتی که شامل هتلداری، رستورانداری، بومگردی و مسافرخانهها، همچنین خدمات گردشگری میشوند امروز با مشکلات بسیاری روبهرو شدهاند. یا شرکتهای حملونقل و بهویژه خطوط و شرکتهای هواپیمایی که در افزایش قیمتها در سال گذشته، از جمله در حوزه سوخت هواپیما، ابزار و قیمت ارز و تحریمهای ظالمانه، با دشواریهای فراوان مواجه بودهاند و واقعا هم جهاد میکنند؛ برخی از ایرلاینها که حدود 50 روز تعطیل بودند و بخشی از هواپیماها و زیرساختهای فرودگاهی در این تهاجم آسیب دیدهاند، نیازمند حمایت جدی هستند.
در جنگ ۱۲ روزه، در برخی موارد به این مشاغل آسیبدیده توجه کافی نشد
وی خاطرنشان کرد: اجازه بدهید یک حرف تلخ را بزنم، در اینکه دولتمردان امروز جهاد و تلاش میکنند شکی نیست، اما باید گفت که در جنگ ۱۲ روزه، در برخی موارد به این مشاغل آسیبدیده توجه کافی نشد و آنان ناچار به تعدیل نیرو شدند. امروز لازم است دولت در کوتاهمدت کمک بلاعوض کند تا حقوق پرسنل این بخشها تأمین شود و تسهیلات ارزانقیمت در اختیار آنان قرار گیرد. در بلندمدت هم تأمین مالی از طریق بورس و بازار سرمایه و سایر روشها میتواند تسهیلگری انجام دهد.
رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در عرصه جبران خسارتها برای مردم، بخشهای دولتی و خصوصی و همچنین در حوزه بازسازی، انشاءالله با توانمندی متخصصین، نظام مهندسی، مهندسان، مدیران و صنعتگران، شرایطی بهتر از گذشته ایجاد خواهد شد.
محور اصلی هرگونه تصمیمگیری در شرایط پساجنگ باید «مردم» باشند
وی تاکید کرد: دولت باید حتماً اقدامات عملی انجام داده و بستههای حمایتی مشخصی را در نظر بگیرد. ما هم در مجلس این موضوع را رصد میکنیم و جلساتی در این زمینه داشتهایم. انتظار ما از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سایر مسئولین، از جمله وزارت میراث فرهنگی، این است که اقدامات عملی در این سه بخش انجام دهند. در کوتاهمدت، اجازه تعدیل نیرو داده نشود، برای حمایت از حقوق و دستمزد، کمکهای بلاعوض ارائه شود، تسهیلات قرضالحسنه اعطا شود و برای بازسازی و جبران خسارت هم تأمین مالی مناسب صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه محور اصلی هرگونه تصمیمگیری در شرایط پساجنگ باید «مردم» باشند، تصریح کرد: امروز اگر از پیروزی و ایستادگی سخن میگوییم، این پیروزی بدون تردید مرهون صبر، همراهی و ایثار مردم است؛ همان مردمی که در سختترین شرایط روزهای جنگ تحمیلی ، پای کار کشور ایستادند و اجازه ندادند چرخه تولید و تأمین مایحتاج عمومی متوقف شود. بنابراین طبیعی است که در مرحله جبران خسارات نیز، اولویت نخست باید حمایت از همین مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر و کارگران باشد.
حمایت از معیشت مردم نباید در حد شعار باقی بماند
وی افزود: کارگران، ستون فقرات تولید کشور هستند و در این شرایط، بیشترین فشار را متحمل شدهاند. کارگری که در یک واحد صنعتی یا خدماتی مشغول به کار بوده و امروز بهدلیل آسیبهای ناشی از جنگ یا رکود تحمیلی، با خطر بیکاری مواجه است، نباید در این میدان تنها بماند. دولت موظف است با نگاه حمایتی و نه صرفاً اداری، از این قشر صیانت کند. جلوگیری از تعدیل نیرو باید بهعنوان یک اصل غیرقابلچشمپوشی در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: حمایت از معیشت مردم نباید در حد شعار باقی بماند. لازم است بستههای حمایتی بهصورت ملموس و فوری در سفره مردم دیده شود. پرداخت کمکهای بلاعوض به خانوارهای آسیبدیده، تأمین حداقلهای معیشتی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و نظارت جدی بر بازار، از جمله اقداماتی است که باید بدون تأخیر اجرایی شود. مردم نباید هزینه ناکارآمدیها یا تأخیر در تصمیمگیریها را بپردازند.
امروز زمان آزمون جدی برای دولت و همه مسئولان است
یوسفی با اشاره به نقش کارفرمایان و تولیدکنندگان گفت: همانطور که از کارگران انتظار صبوری داریم، باید از کارفرمایان نیز حمایت کنیم تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند. اگر واحد تولیدی بهدلیل کمبود نقدینگی یا آسیبهای زیرساختی تعطیل شود، هم کارگر بیکار میشود و هم تولید کشور ضربه میبیند. بنابراین اعطای تسهیلات ارزانقیمت، تنفس در بازپرداخت بدهیها و کاهش فشارهای مالیاتی میتواند به حفظ اشتغال کمک کند.
وی تأکید کرد: امروز زمان آزمون جدی برای دولت و همه مسئولان است. مردم در میدان بودند و اکنون نوبت مسئولان است که در میدان عمل، پاسخ این همراهی را بدهند. اگر بتوانیم با تصمیمات بهموقع و حمایتهای هدفمند، امنیت شغلی و معیشتی مردم را تأمین کنیم، بدون تردید مسیر بازسازی کشور نیز با سرعت و موفقیت بیشتری طی خواهد شد.