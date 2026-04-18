پیام رئیس قوه قضاییه به مناسبت روز ارتش

کد خبر : 1774635
رئیس قوه قضاییه خطاب به نیروهای ارتش نوشت: جانفشانی و رشادت‌های شما در پیچ‌های سخت و کشاکش هجوم‌ها پشتیبان ملت و انقلاب اسلامی بوده است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: 

۲۹ فروردین، یادآور جان فشانی‌ها و رشادت‌های دلیرمردان ارتشی است. ارتش از اول انقلاب در تمام مراحل و پیچ‌های سخت و در کشاکش هجوم‌ها و تجاوزات دشمنان اهریمنی از صدام عفلقی تا آمریکای زبون و صهیونیست‌های سفاک، چونان کوهی سترگ، پشتیبان ملت و انقلاب اسلامی بوده است. 

این روز را به تک‌تک ارتشی‌های سلحشور و خانواده‌های مکرم آن‌ها تبریک و تهنیت می‌گویم و دوام توفیقات‌شان در حراست از ایران اسلامی را در ذیل فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) از خداوند متعال خواستارم.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
دانلود آهنگ جدید