پیام رئیس قوه قضاییه به مناسبت روز ارتش

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت:

۲۹ فروردین، یادآور جان فشانی‌ها و رشادت‌های دلیرمردان ارتشی است. ارتش از اول انقلاب در تمام مراحل و پیچ‌های سخت و در کشاکش هجوم‌ها و تجاوزات دشمنان اهریمنی از صدام عفلقی تا آمریکای زبون و صهیونیست‌های سفاک، چونان کوهی سترگ، پشتیبان ملت و انقلاب اسلامی بوده است.

این روز را به تک‌تک ارتشی‌های سلحشور و خانواده‌های مکرم آن‌ها تبریک و تهنیت می‌گویم و دوام توفیقات‌شان در حراست از ایران اسلامی را در ذیل فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) از خداوند متعال خواستارم.

