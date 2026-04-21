عضو کمیسیون آموزش در گفتوگو با ایلنا:
از تمام ظرفیتها برای حذف تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور استفاده خواهیم کرد
یک عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با حذف تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور مخالفت کرده است اما ما داریم تلاش میکنیم تا این تاثیر قطعی به تاثیر مثبت تبدیل شود. با توجه به شرایط کشور ضرورت دارد که کنکور سال جاری حتما بدون تاثیر قطعی معدل در پایه یازدهم اعمال شود.
فرشاد ابراهیمپور عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین رایزنیهای این کمیسیون برای تاثیر معدل کنکور عنوان کرد: ما نظرمان را مبنی بر مخالفت با اعمال تاثیر قطعی معدل در پایه یازدهم و موافقت با تاثیر قطعی معدل در پایه دوازدهم به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردیم. درحال حاضر هم جمعبندی کمیسیون آموزش و تحقیقات همان عدم تاثیر قطعی در پایه یازدهم است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی آیا درخصوص حذف تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم با رئیسجمهور مکاتبه خواهند کرد، گفت: در این زمینه ما از تمام ظرفیتهای موجود در کشور برای اینکه معدل پایه یازدهم تاثیر قطعی در کنکور امسال نداشته باشد، استفاده خواهیم کرد.
ابراهیمپور همچنین درباره تغییر تقویم آموزشی ادامه داد: ما از وزرای مربوطه درخواست کردهایم هرچه زودتر در این مورد تعیین تکلیف کنند و داوطلبان کنکور را به همراه داوطلبان سایر آزمونها بلاتکلیف نگذارند و با لحاظ شرایط موجود کشور به آنها اعلام کنند وضعیت کنکور به چه شکل و به چه صورتی برگزار خواهد شد.
وی گفت: در حال رایزنی هستیم و تلاش میکنیم شرایطی فراهم شود که زمانی که در اختیار داوطلبان است، بیشترین اثربخشی را برای آنها داشته باشد اما باید اجازه دهیم شرایط کشور در روزهای آینده روشن و مشخص شود.