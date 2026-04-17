رئیس کمیسیون امنیت ملی:
کشتیهای تجاری با پرداخت عوارض از تنگه هرمز عبور میکنند
کد خبر : 1774502
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در صفحه شخصی خود نوشت: وقت آن رسیده از نظام جدید دریایی تنگه هرمز تمکین کنید. این نظام را جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند نه پست های مجازی.
وی افزود: در این نظام فقط کشتی های تجاری آن هم با مجوز از ستاد نیروهای مسلح به ویژه نیروهای دریایی از مسیرهای مشخص شده و بعد از پرداخت حقوق حقه ملت ایران اجازه تردد دارند.
اگر آمریکایی ها بخواهند کوچکترین مزاحمتی برای کشتی های ایرانی ایجاد کنند، این تصمیم به راحتی قابل تغییر است.