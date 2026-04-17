خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار نیچیروان بارزانی با معاون وزیر خارجه ایران؛ تاکید بر ضرورت گسترش همکاری دوجانبه
کد خبر : 1774444
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق و معاون وزیر امورخارجه ایران ضمن تاکید بر اهمیت جلوگیری از تنش‌ها و همچنین تکرار دوباره جنگ بر تقویت و گسترش همکاری‌های مشترک که در خدمت مصالح مشترک باشد، تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، جمعه ۲۸ فروردین ماه در حاشیه پنجمین اجلاس دیپلماسی آنتالیا (ADF) با «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر امورخارجه ایران دیدار و درباره وضعیت منطقه و همچنین آخرین اتفاقات جنگ بحث و تبادل نظر کرد.

در این نشست، طرفین بر اهمیت ادامه آتش‌بس، گفت‌وگو، تفاهم، جلوگیری از تنش‌ها و همچنین تکرار دوباره جنگ و برقراری آشتی و حفظ آرامش و ثبات در سراسر منطقه خاورمیانه، تأکید کردند.

روابط عراق و اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران از دیگر بخش‌های این دیدار دیپلماتیک بود که هر دو طرف بر تقویت و گسترش همکاری‌های مشترک که در خدمت مصالح مشترک باشد، تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار