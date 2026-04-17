دیدار نیچیروان بارزانی با معاون وزیر خارجه ایران؛ تاکید بر ضرورت گسترش همکاری دوجانبه
رئیس اقلیم کردستان عراق و معاون وزیر امورخارجه ایران ضمن تاکید بر اهمیت جلوگیری از تنشها و همچنین تکرار دوباره جنگ بر تقویت و گسترش همکاریهای مشترک که در خدمت مصالح مشترک باشد، تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، جمعه ۲۸ فروردین ماه در حاشیه پنجمین اجلاس دیپلماسی آنتالیا (ADF) با «سعید خطیبزاده» معاون وزیر امورخارجه ایران دیدار و درباره وضعیت منطقه و همچنین آخرین اتفاقات جنگ بحث و تبادل نظر کرد.
در این نشست، طرفین بر اهمیت ادامه آتشبس، گفتوگو، تفاهم، جلوگیری از تنشها و همچنین تکرار دوباره جنگ و برقراری آشتی و حفظ آرامش و ثبات در سراسر منطقه خاورمیانه، تأکید کردند.
روابط عراق و اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی ایران از دیگر بخشهای این دیدار دیپلماتیک بود که هر دو طرف بر تقویت و گسترش همکاریهای مشترک که در خدمت مصالح مشترک باشد، تأکید کردند.