واکنش عضو هیات پارلمانی ایران به اتهامات بیاساس بحرین در اجلاس IPU
عضو هیات پارلمانی ایران در اتحادیه جهانی بینالمجالس در واکنش به اتهامات بیاساس نماینده بحرین علیه ایران، گفت: کشورهایی که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا بوده و حریم هوایی خود را در اختیار متجاوزان قرار دادهاند باید پاسخگو باشند.
به گزارش ایلنا، علیاصغر باقرزاده عضو هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در کمیته دائمی دموکراسی و حقوق بشر مجمع نمایندگان جوان یکصد و پنجاه و دومین اتحادیه جهانی بینالمجالس (IPU) به اتهامات بیاساس نماینده بحرین علیه کشورمان پاسخ داد.
وی گفت: در پاسخ به اتهامات بیاساس نماینده بحرین علیه کشورم، چند نکته را جهت شفافسازی اعلام میکنم؛ جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا، در طول قرنها همواره صلح و ثبات را پیگیری کرده و هیچگونه حملهای به هیچ یک از کشورها نداشته است.
عضو هیات پارلمانی ایران ادامه داد: در میانه مذاکرات برای حل و فصل مسائل اختلافی، از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت. حمله این کشورها از پایگاههای نظامی آنها در کشورهای منطقه از جمله بحرین انجام شد.
وی تاکید کرد؛ جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل رفتار کرده است. براساس ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب ۱۹۷۴ «اقدام یک کشور در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود که در اختیار کشور دیگری قرار داده است، توسط آن کشور دیگر برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث» مصداق عینی تجاوز تلقی میشود.
باقرزاده در پایان گفت: بنابراین کشورهایی که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا بوده و حریم هوایی خود را در اختیار متجاوزان قرار دادهاند باید در این خصوص پاسخگو باشند.