رئیسجمهور:
ما به دنبال سلاح هستهای نبوده و نیستیم/ با عزت از تمامیت کشورمان دفاع میکنیم
پزشکیان در گفتوگویی با رسانه ملی، به تشریح اقدامات دولت در حوزه اقتصادی، دستاوردهای دفاعی و دیپلماتیک، و چالشهای پیشروی کشور در شرایط جنگ تحمیلی سوم پرداخت و اظهار داشت: آنچه مجموعه دولت در این مدت در پی آن بود، با لطف خداوند محقق شد و توانستیم ماه مبارک رمضان و سال نو را بدون احساس کمبود و با ثبات قیمتها مدیریت کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان با بیان اینکه تبعات جنگ متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه کشورمان امروز گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان است، افزود: با لطف الهی و تلاشی که مدیران، مسئولان و وزرا انجام میدهند، آحاد ملت ایران در بازار کمبود نمیبینند و قیمتها نیز در این مدت تا حدودی ثابت بوده و تغییرات آنچنانی نداشته است که این نشان میدهد سیستم در حال کارکرد صحیح است.
پزشکیان در ادامه با تجلیل از ایثارگریهای نیروهای مسلح کشورمان تصریح کرد: از رزمندگان عزیز کشورمان که با تمام وجود از میهن دفاع کردند و افتخارآفرین شدند، قدردانی میکنم. آنان غرور ملی را زنده کردند.
رئیسجمهور با اشاره به تلاش مذبوحانه و شکست خورده دشمنان برای تسلیم کردن ایران افزود: آمریکا و رژیم اسرائیل تصور میکردند با جنگ علیه کشورمان ظرف مدت کوتاهی میتوانند ما را به تسلیم وادار نمایند، اما حضور مردم و دفاع جانانه رزمندگان نشان داد که ملت قهرمان، لشکریان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به این سادگیها نمیتوان به تسلیم وادار کرد.
پزشکیان حضور مردم در صحنههای دفاع از میهن را «نمایشی بینظیر در جهان» توصیف کرد و گفت: در دنیا کسی نمیتوانست این حضور عظیم را در ذهن خود بپذیرد، به طوری که رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شده است، زیرا باور نمیکرد مردمانی هر شب پای نظام و کشورشان در خیابان ها، چهارراهها و صحنهها حاضر شوند و از عزت و سربلندی میهن خود دفاع کنند. این حضورها بزرگترین پشتوانه کشور ما است.
رئیسجمهور با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پس از شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنهای خاطرنشان کرد: حضور مردم و رهبری و هدایتهای معظمله دلگرمی بزرگی برای دولت در جهت ادامه کار، گفتوگوها و تعیین سیاستهای پیشرو بوده است.
پزشکیان ابراز امیدواری کرد با روند موجود، بتوان با عزت مشکلات را مرتفع و از این مرحله با سربلندی خارج شد و افزود: امروز به برکت روند دیپلماسی مقتدرانه، رژیم اسرائیل وادار به اعلام آتشبس شد و در لبنان حق تهاجم به حزب الله و دیگر جبههها را ندارد. این تلاشی است که نظام اسلامی انجام میدهد و امیدواریم خداوند کمک کند تا شرمنده مردم نشویم. ما باید از برادرانمان در پاکستان که با دلسوزی و اعتقاد در تلاشند ضمن حفظ عزت و سربلندی کشور، روند را به سمت اهدافمان هدایت کنند، تشکر و قدردانی کنیم.
رئیسجمهور با استناد به فرمایشات و فتوای رهبر شهید حضرت آیت الله خامنهای تصریح کرد: ما به دنبال سلاح هستهای نبوده و نیستیم. به دنبال ناآرامی و ترور در منطقه نیستیم. ما به دنبال آرامشیم و با عزت از تمامیت کشورمان دفاع میکنیم و بر چارچوبهای حقوقی و قانونی پایبندیم. این آمریکا و رژیم اسرائیل هستند که کشور ما و منطقه را با ترور فرماندهان، سیاستمداران، دانشمندان و دانشآموزان به آشوب و جنگ کشانده و به واسطه انجام این جنایتها در نگاه مردم دنیا منفور شده اند، اما با ابزار رسانه و با تبلیغات خود تلاش میکنند ایران را عامل مشکلات منطقه معرفی کنند. ما بر اصول و چارچوبهای خود ایستادهایم و این مهم باید به طرف مقابل تفهیم شود.
پزشکیان با اشاره به صدمات و سختیهای جنگ اظهار داشت: وقتی میایستیم و میجنگیم، باید عوارض و سختیهای جنگ را نیز بپذیریم و تحمل کنیم. نمیشود بجنگیم و هیچ مشکلی پیش نیاید. اکنون پس از جنگ به فرموده رسول خدا (ص) با جهاد اکبر روبرو هستیم و هنر آن است که بتوانیم سختیها و مشکلات ایجاد شده را با همدلی، همیاری و تحمل مدیریت کنیم. اگر جنگ خاتمه یابد، باید با مردم گفتوگوی صادقانه داشته باشیم و از آنان کمک بخواهیم تا با عزت و قدرت از صدمات وارد شده خارج شویم.
رئیسجمهور با اشاره به پویش مردمی «جان فدا» گفت: نزدیک به ۲۷ میلیون نفر در این پویش حضور یافتهاند. ممکن است لازم نباشد در جبهه بجنگند، اما میتوانند در صحنه جامعه و با کمکهای خود یاریگر باشند. کسی که حاضر است جانش را برای مملکت فدا کند، باید در برابر سختیها آستین بالا بزند، بیاید میدان و به همنوعان خود کمک کند.
پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: ما در مجموعه دولت در دوران جنگ در بسیاری از صحنهها حضور پیدا کردیم و جلسه گذاشتیم، اما رسانهای نکردیم. مردم میبینند که دولت، وزرا و استانداران علیرغم همه سختیها و مشکلات به خدمترسانی ادامه میدهند و هنوز مردم ما احساس نمیکنند در جنگ هستند.