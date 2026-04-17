به گزارش ایلنا، با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان و تأثیر آن بر روی وضعیت روحی دانش‌آموزان گفت: در ماه‌های اخیر، فضای روانی جنگ و التهابات ناشی از آن، عملاً فرآیند تعلیم و تربیت را با وقفه جدی مواجه کرده است. استرس مضاعف بر دانش‌آموزان، کارایی آموزشی را به حداقل رسانده و در این شرایط، پافشاری بر تقویم آموزشی عادی، دور از واقع‌بینی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: تصمیم درست و عادلانه این است که زمان برگزاری امتحانات نهایی به تعویق بیفتد تا دانش‌آموزان فرصت بازسازی روانی و جبران عقب‌ماندگی‌های درسی را داشته باشند و پس از آن با آمادگی کامل وارد چرخه کنکور شوند.

ورود کمیسیون اصل نود به دلیل اطاله در تصمیم‌گیری

وی با انتقاد از بلاتکلیفی خانواده‌ها تصریح کرد: متاسفانه فرآیند تعیین تکلیف زمان آزمون‌ها توسط دستگاه های مربوطه طولانی شده است. کمیسیون اصل نود تلاش دارد تا به دلیل نارضایتی‌ها و دغدغه بحق دانش‌آموزان، در هفته جاری به صورت ویژه به این موضوع ورود کند تا با پیگیری از دستگاه‌های مسئول، این بن‌بست را بشکند.

مطالبه حذف تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور

معتمدی‌زاده به چالش برانگیزترین بخش کنکور ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات اصلی که بیش از یک سال است توسط دانش‌آموزان پیگیری می‌شود، حذف تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم است. در شرایطی که سایه جنگ بر سر آموزش حضوری سنگینی می‌کند، رقابت دانش‌آموزان مناطق محروم و درگیر با سایر مناطق بر اساس معدل قطعی، ناعادلانه است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس تأکید کرد: حذف یا مثبت شدن پایه یازدهم، کمترین اقدام برای کاهش بار روانی از روی دوش خانواده‌هاست. این تصمیم می‌تواند رضایتمندی اجتماعی و آرامش‌بخشی به فضای آموزشی را به دنبال داشته باشد.

بسته حمایتی آموزشی؛ حقی که باید ادا شود

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم به خانه ملت گفت: وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در این ایام لطمه جدی دیده است. ما صرفاً به دنبال جابه‌جایی تاریخ‌ها نیستیم، بلکه خواستار تدوین یک بسته حمایتی شامل حذفیات درسی، تسهیل سوالات و تغییر در شیوه محاسبه سوابق تحصیلی هستیم تا دانش‌آموزان بدون دغدغه و استرس به حق واقعی خود برسند.