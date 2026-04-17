سردار قاسم تقیزاده فرارسیدن روز ارتش را تبریک گفت
دستیار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه صنایع و امور تحقیقات و فناوری طی پیامی روز ارتش را به امیر سرلشکر حاتمی تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ سردار سرتیپ پاسدار «قاسم تقیزاده» دستیار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه صنایع و امور تحقیقات و فناوری با صدور پیامی ۲۹ فروردین، «روز ارتش جمهوری اسلامی ایران» و حماسه آفرینیهای نیروی زمینی قهرمان را به امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر عزیز و ارجمندم امیر سرلشکر دکتر «امیر حاتمی»
فرمانده سرافراز و سلحشور کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
با درود و صلوات برحضرت محمد و آل محمد (ص) و اهدائ سلام؛
روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حالی فرا میرسد که تاریخ این مرز و بوم، گواهی صادق بر جانفشانیهای بیبدیل غیورمردانی است که در سایه ایمان و اراده، از کیان اسلام و ایران صیانت کردند.
امسال گرامیداشت این روز بزرگ، حال و هوایی حماسی و متفاوت دارد؛ چرا که ملت قدرشناس ایران، رشادتهای ارتش مقتدر را در «دفاع مقدس دوازدهروزه» و «جنگ رمضان» هرگز از یاد نخواهند برد. در روزهایی که دشمنان کینهتوز با خیال خام خود، امنیت ملی ما را نشانه رفته بودند، ارتش فداکار در کنار سایر قوای مسلح، پاسخی کوبنده به متجاوزان داد و بار دیگر ثابت کرد که این سرزمین، بیشه شیران است و جای درازدستی نااهلان نیست.
اگرچه داغ عظیم شهادت مظلومانه مقتدا و رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و فرمانده شهید کل قوا حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) که در پی تجاوز ددمنشانه استکبار به این فیض عظما نائل آمدند، جانهای ما را گداخت، اما ایستادگی مقتدرانه ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران در کنار سپاه سربلند پاسداران انقلاب اسلامی در آن لحظات سرنوشتساز، مانع از تحقق اهداف شوم دشمن شد. امروز در سایه زعامت و فرماندهی داهیانه رهبر برزگوار انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله)، شاهد آن هستیم که پیوند راهبردی و «وحدت ناگسستنی ارتش و سپاه» به کابوس همیشگی شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث و غاصب صهیونی و ایادی آن تبدیل شده است.
اینجانب ضمن تبریک این روز خجسته به جنابعالی و تمامی همرزمان شجاعتان، از مجاهدتهای خالصانه ارتش غیرتمند جمهوری اسلامی ایران در تثبیت امنیت ملی و شکست نقشههای دشمنان در جنگ اخیر قدردانی نموده و رجاء واثق دارم که در پرتو عنایات حضرت بقیهاللهالاعظم (ارواحنا فداه) و پیروی از اوامر فرماندهی معظم کل قوا (حفظهالله) همچنان در مسیر اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و منصور خواهید بود.
دستیار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه صنایع و امور تحقیقات و فناوری
سرتیپ پاسدار قاسم تقیزاده