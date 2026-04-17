استقبال ایران از آتش‌بس در لبنان

استقبال ایران از آتش‌بس در لبنان
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اعلام آتش‌بس در لبنان استقبال کرد .

به گزارش ایلنا،اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در یک موضع گیری رسانه ای با استقبال از اعلام آتش‌بس در لبنان، خاطرنشان کرد : توقف جنگ در لبنان بخشی از تفاهم آتش‌بس بین ایران و آمریکا با وساطت پاکستان بود و جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در جریان گفتگوهای خود با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در مذاکرات اسلام‌آباد، بر ضرورت برقراری هم‌زمان آتش‌بس در کل منطقه از جمله لبنان تاکید داشت و این موضوع را پس از مذاکرات اسلام‌آباد نیز با جدیت دنبال کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تجلیل از استقامت اسطوره‌ای مردم لبنان و رزمندگان مقاومت در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی، از مساعی جمیله پاکستان، به‌ویژه طی ۲۴ ساعت گذشته، که نهایتا منجر به اعلام آتش‌بس ده روزه گردید، تقدیر کرد.

بقائی در پایان با تسلیت به خانواده‌های شهدای مقاومت لبنان و ابراز همبستگی با مردم و دولت لبنان، بر ضرورت عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان، آزادی کلیه اسرا و بازگشت همه آوارگان به مناطق سکونت خود و بازسازی مناطق و زیرساخت‌های تخریب شده لبنان با کمک جامعه بین‌المللی تاکید کرد.

