سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تجلیل از استقامت اسطوره‌ای مردم لبنان و رزمندگان مقاومت در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی، از مساعی جمیله پاکستان، به‌ویژه طی ۲۴ ساعت گذشته، که نهایتا منجر به اعلام آتش‌بس ده روزه گردید، تقدیر کرد.

بقائی در پایان با تسلیت به خانواده‌های شهدای مقاومت لبنان و ابراز همبستگی با مردم و دولت لبنان، بر ضرورت عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان، آزادی کلیه اسرا و بازگشت همه آوارگان به مناطق سکونت خود و بازسازی مناطق و زیرساخت‌های تخریب شده لبنان با کمک جامعه بین‌المللی تاکید کرد.