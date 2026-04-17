سرپرست وزارت دفاع:
ارتش آیینهی تمام قد اشداء علی الکفار بوده است
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز ارتش، تاکید کرد: بن مایه و تراز جوانمردی و ایثارگری ارتش سرافراز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در طول عمر پربرکت انقلاب بارها در آوردگاههایی دشوار و جان فرسا سنجیده شده و این نخل تناور ایستاده در برابر طوفان تجاوزها و تعدیها به کیان ایران سربلند، قد خم نکرده و محصول آزادگی و ظفرمندی به بار آورده است.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سرتیپ پاسدار سید مجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت فرارسیدن روز ارتش به شرح زیر است:
«برادر ارجمند امیر سرلشکر دکتر امیر حاتمی
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بن مایه و تراز جوانمردی و ایثارگری ارتش سرافراز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در طول عمر پربرکت انقلاب بارها در آوردگاههایی دشوار و جان فرسا سنجیده شده و این نخل تناور ایستاده در برابر طوفان تجاوزها و تعدیها به کیان ایران سربلند، قد خم نکرده و محصول آزادگی و ظفرمندی به بار آورده است. از خباثت دشمن در کردستان عزیز، پیش از آغاز جنگ تحمیلی گرفته تا سیلی سهمگین اراده ملت در پاسخ به متجاوز در اول مهر ۵۹ توسط خلبانان بلند آشیان این سرزمین و رشادتهای تکاوران دریایی در خرمشهر مظلوم و زخم دیده، دلاور مردیهای دانشجویان دانشگاه افسری ارتش در شکست حصر آبادان و شاهکار مردان پدافند در عملیات والفجر ۸ و زمین گیر کردن منافقان کور دل در عملیات مرصاد تا دفاع مقدس دوم و سوم و دفاع از حرم، ارتش سرافراز، آیینهی تمام قد اشداء علی الکفار بوده، همچنان که ملت بزرگ ایران چهره بی زنگار و نجیب و مهربان رحماء بینهم ارتش فدایی ملت را در مصائب حوادث و بلایای طبیعی بارها دیده و طعم یاریشان چشیدهاند.
عبور مقتدرانه از سد تحریمها فصل درخشان دیگری از کارنامه پربار این شجرهی طیبه است که از خون سروهای رشید شهیدی همچون سپهبد شهید موسویها و سرلشکر خلبان نصیرزادهها که درس آموزان خلف مکتب قرنیها و باباییها بودند سیراب شده است.
۲۹ فروردین ماه که متعاقب فرمان نورانی امام سفر کرده امت(ره)، روز ارتش جمهوری اسلامی و نکوداشت حماسه آفرینیهای نیروی زمینی قهرمان نامگذاری شده، بیانگر پیوند عمیق و ناگسستنی ارتش بصیر و انقلابی با ولایت مطلقه فقیه است که با اتحاد، انسجام و همدلی یکدل با سایر سازمانهای نیروهای مسلح سربلندمان به مثابه ید واحده، به حصن حصین ملت بزرگ ایران تبدیل شده است.
اینجانب با نثار درود به ارواح مطهر بیش از ۴۸ هزار شهید واصل خورشید ارتش و اظهار و ابراز فروتنی به پیشگاه پیشکسوتان و ایثارگران عزیز آجا، ضمن تبریک فرا رسیدن روز ارتش و نکوداشت نیروی زمینی قهرمان و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی و همرزمان شریفتان، پیروزی عاجل ملت بزرگ و نیروهای مسلح غیرتمند جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت را در سایهی دعای امام شهید و هدایت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مدظله العالی) از درگاه خداوند قادر مسئلت مینمایم.»