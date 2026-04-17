سردار قاآنی در واکنش به آتش بس احتمالی در لبنان:
ایستادگی حزب الله ثابت کننده هیهات من الذله است
به گزارش ایلنا، سردار قاآنی در پیامی در صفحه مجازیش خطاب به مردم لبنان و منطقه حزب الله با تأکید بر پیروزی حزبالله در میدانی سرنوشت ساز، گفت: مردم عزیز لبنان و منطقه پیروز میدان سرنوشت ساز حزب الله قهرمان است. اگر آتشبسی انجام شود نتیجه ایستادگی با صلابت مقاومت لبنان و حمایت جمهوری اسلامی ایران است.
فرمانده نیروی قدس سپاه این را هم گفت که برخی بدنبال تحمیل ذلت به مردم با عزت لبنان هستند ولی ایستادگی حزبالله ثابت کننده هیهات منالذله است.