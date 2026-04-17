فضل الله رنجبر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره خسارت‌های وارد شده به کسب و کارهای اینترنتی به دلیل قطع اینترنت از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون گفت: آنچه که مسلم است، در جنگ‌ها و در زمانی که به یک کشوری هجمه‌ای وارد می‌شود، طبیعی‌ است که تقریباً خسارت متوجه همه مشاغل می‌شود. حاکمیت هم بعد از جنگ باید تلاش کند که خسارت‌هایی که در این مدت به مشاغل و مردم وارد شده است را به انحای مختلف جبران کند و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد. هر شغلی، که تحت‌الشعاع قرار گرفته است، باید مورد مساعدت‌های ویژه و خاص قرار گیرد.

وی ادامه داد: دشمن در ایامی با ابزار و سلاح همین اینترنت توانست در مقاطعی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند و به نظر من شاید به مصلحت نباشد که در چنین شرایطی اینترنت در دسترس باشد و شاید به نوعی باعث فراهم شدن زمینه‌ای برای موضوعات دیگر شود. مجلس هم موظف و مکلف است که مانند همان افرادی که خانه‌شان تحت بمباران دشمن قرار گرفته است، در اینجا هم از مشاغلی که ممکن است تحت‌الشعاع همین موضوعات قرار گرفته بلشد حالا به شکل دیگر جبران خسارت را از دولت مطالبه کند.

این نماینده مجلس گفت: من شخصاً خیلی اعتقادی ندارم که پل‌هایی که دشمن می‌تواند از طریق آن ورود به داخل پیدا کند و بتواند بین نیروهای معاند انسجام ایجاد کند، برقرار باشد و شاید این موضوع به مصلحت نباشد. البته بهترین پاسخ را شورای عالی فضای مجازی می‌تواند ارائه دهد و آنها بهتر از ما می‌دانند که در شرایط فعلی چه کسانی و چه گروه‌هایی از طریق همین بستر اینترنت می‌توانند با هم مرتبط شوند و جبهه داخلی دچار مشکلاتی شود.

رنجبر گفت: البته باید بپذیریم که جنگ برای همه مشاغل خسارت‌بار بوده است و کسب‌وکارها را تحت الشعاع قرار داده است. برای کسی که مثلاً تجارت دریایی می‌کند، الان تجارت دریایی به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اعتقادم بر این است که با توجه به پاسخ‌های دندان‌شکنی که دشمن از جمهوری اسلامی دریافت کرده و سر جایش نشسته و دیگر تحرکات غاصبانه انجام نمی‌دهد و آن شرایطی که جمهوری اسلامی در آن ده بند دنبال کرده است را پذیرفته، حتماً باید در اولین فرصت فضای اینترنت باز شود و در این موضوع به طریق دیگری عمل کنند. اما تا رسیدن به این نقطه، اطمینان‌بخشی از جبران خسارت ارزش و اعتباری بیشتر دارد و منافع آن برای کشور بیشتر از باز کردن اینترنت است.

این نماینده مجلس درباره جبران خسارت به مشاغلی که در این مدت به دلیل قطع اینترنت دچار خسارت شده‌اند، گفت: این تصمیمی است که باید بعد از جنگ اتخاذ شود البته این موارد هم جزء برنامه هست اما اینکه همین الان اعلام شود که فوری خسارت پرداخت می‌شود امکان پذیر نیست. یقینا وقتی به حالت عادی بازگردیم، مجلس مدافع کسانی است که در این جنگ به هر نوعی آسیب دیده اند. و افرادی که کسب‌وکار آنها هم آسیب‌دیده از منظر مجلس باید به حق و حقوق خودشان برسند.

رنجبر گفت: این جبران خسارت هم از محل همین تنگه هرمز، از محل آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده با شیطان بزرگ، از طریق باز شدن ارتباطات اقتصادی با دنیا باید صورت گیرد این زمینه‌ها وقتی فراهم شود باید بخشی از این‌ها به سمت افرادی که شغل‌شان به طریقی در جنگ خسارت دیده است، هدایت شود. اما در این شرایط من موافق باز کردن اینترنت نیستم و کاملاً احساس می‌کنم در تضاد با امنیت کشور هست.

انتهای پیام/